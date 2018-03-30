У начальника гомельской ГАИ случился инсульт, он, возможно, к работе не вернется

Сегодня утром, 9.41 в сообществе ООО «ВелоГомель» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о серьезной болезни начальника гомельской областной ГАИ Игоря Макушенко.





Никаких подробностей не сообщалось, однако говорилось о том, что «велогомельчане от всей души желают физических и душевных сил Игорю Александровичу и его семье».

«Сильным новостям» удалось узнать, что болезнь И. Макушенко, о которой идет речь — инсульт. После того, как он случился, мужчина находится на реабилитационном периоде, который протекает очень тяжело. По нашей информации, открыт вопрос о присвоении Игорю Макушенко группы инвалидности. Есть большая вероятность того, что к работе на прежнем посту вернуться он уже не сможет.

«Сильные новости» будут следить за развитием ситуации.