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В Гомеле восстановлено теплоснабжение, нарушенное из-за повреждения трубопровода

  • 30 марта 2018, 10:29
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Специалисты РУП «Гомельэнерго» завершили все ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения некоторых учреждений и жилых домов, нарушенного из-за повреждения трубопровода по улице Ефремова в Гомеле, сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе РУП «Гомельэнерго».

Как сообщалось, повреждение трубопровода диаметром 500 мм между тепловыми камерами по улице Ефремова было обнаружено 29 марта. В результате повреждения трубопровода было нарушено теплоснабжение семи детских садов, трех школ, двух медицинских учреждений, 84 жилых домов и 10 административных зданий.

Ремонтные работы завершились в 20.00. «Причиной повреждения стала наружная коррозия трубопровода. В 20.15 возобновилась подача тепловой энергии потребителям», — прокомментировали в пресс-службе.


БелТА
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