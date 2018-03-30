Погода в Гомеле на выходные. Пасмурно и дождливо, но зато тепло

Весна отвоевывает у зимы свое шаг за шагом. Медленно, но неотвратимо.

В субботу в Гомеле температура воздуха будет колебаться между +1-3°С. Синоптики прогнозируют несильный, но затяжной дождь. Из-за высокой влажности и юго-восточного ветра температура будет ощущаться на несколько градусов более низкой.

В воскресенье апрель начнется с более высоких температур — по прогнозам на улице потеплеет до+3-9°С. Небо будет затянуто тучами. Возможен дождь, но только к вечеру.