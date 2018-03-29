На Гомельщине выявлено более ста новых случаев ВИЧ-инфекции

Врачи настоятельно рекомендуют пройти обследование. Начать можно с теста по слюне в аптеке, а закрепить результаты в любом лечебном учреждении с лабораторией. Фамилию там не спросят, денег за исследование не возьмут, пишет городской журнал «Белка».
По данным Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в январе-феврале 2018 года составил 7,27 на 100 тысяч населения (+5,6% к аналогичному периоду 2017 года), выявлено 103 новых случая заболевания. Всего в регионе проживают 7472 человека с ВИЧ-положительным статусом. В области превалирует половой путь передачи ВИЧ (98% случаев в текущем году). В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (69%). Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в возрастной группе 40 лет и старше (47,6%). По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в январе 2018 года, преобладают рабочие (45%) и лица без определённой деятельности (29%); 9% пациентов выявлены при поступлении в места лишения свободы.
Единственный надёжный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции — пройти тестирование на антитела к ВИЧ, утверждают врачи. Делать это следует не ранее чем через шесть недель после того, как вы подверглись риску инфицирования, то есть вступали в сексуальные контакты без использования презерватива либо употребляли инъекционные наркотики.
Если в вашей жизни были рискованные ситуации — не ждите, пока вам предложат пройти обследование: вы можете приобрести в аптеке набор для тестирования по слюне либо бесплатно и анонимно сделать анализ крови на ВИЧ в любом лечебно-профилактическом учреждении республики, а также в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ по адресу: Гомель, улица Моисеенко, 49.
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