На Гомельщине выявлено более ста новых случаев ВИЧ-инфекции

Врачи настоятельно рекомендуют пройти обследование. Начать можно с те­ста по слюне в аптеке, а закрепить резуль­таты в любом лечебном учреждении с ла­бораторией. Фамилию там не спросят, де­нег за исследование не возьмут, пишет городской журнал «Белка».

По данным Гомельского областно­го центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, показа­тель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в январе-феврале 2018 года составил 7,27 на 100 тысяч населения (+5,6% к ана­логичному периоду 2017 года), выявле­но 103 новых случая заболевания. Все­го в регионе проживают 7472 челове­ка с ВИЧ-положительным статусом. В области превалирует половой путь пе­редачи ВИЧ (98% случаев в текущем году). В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (69%). Наиболь­шее количество новых случаев зареги­стрировано в возрастной группе 40 лет и старше (47,6%). По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, вы­явленных в январе 2018 года, преоблада­ют рабочие (45%) и лица без определён­ной деятельности (29%); 9% пациентов выявлены при поступлении в места ли­шения свободы.

Единственный надёжный метод убе­диться в отсутствии ВИЧ-инфекции — пройти тестирование на антитела к ВИЧ, утверждают врачи. Делать это следует не ранее чем через шесть недель после того, как вы подверглись риску инфицирования, то есть вступали в сексуальные контак­ты без использования презерватива либо употребляли инъекционные наркотики.

Если в вашей жизни были рискован­ные ситуации — не ждите, пока вам пред­ложат пройти обследование: вы може­те приобрести в аптеке набор для тести­рования по слюне либо бесплатно и ано­нимно сделать анализ крови на ВИЧ в лю­бом лечебно-профилактическом учрежде­нии республики, а также в отделе профи­лактики ВИЧ/СПИД Гомельского област­ного ЦГЭ и ОЗ по адресу: Гомель, улица Моисеенко, 49.