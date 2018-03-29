Водитель Lexus из Гомеля, сбивший насмерть за четыре года двоих пешеходов, просит его не сажать

Эрик Арутенян, насмерть сбивший в начале декабря пешехода на перекрестке улиц Советской и Тельмана и получивший за это 5 лет колонии общего режима, подал апелляционную жалобу на приговор и просит назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом TUT.BY сообщила вдова погибшего пешехода Елена Шорина.

Напомним, ДТП произошло 3 декабря около 4.20. 33-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил Lexus, которым управлял 29-летний гражданин Армении. В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.





История получила резонанс, когда стало известно, что это уже вторая смерть на счету водителя. Четыре года назад при похожих обстоятельствах под колеса его авто угодила гомельчанка Алеся Покрепа. Девушка умерла, но вина Эрика Арутеняна не была доказана — и он избежал наказания.

Во время судебного следствия выяснились некоторые подробности, которые дали ответы на главный вопрос: как на хорошо освещенной пустой дороге пешеход не заметил водителя, а водитель — пешехода.

Как оказалось, у обвиняемого имелось ограничение на управление транспортным средством из-за астигматизма (соответствующая пометка имелась даже в водительском удостоверении). За рулем Арутеняну можно было находиться в контактных линзах или очках, но в ту злополучную ночь он был без них. Скорость, с которой двигался в момент ДТП автомобиль, была 102 км/ч.

В итоге суд Центрального района приговорил Арутеняна к пяти годам колонии общего режима. Это максимальное наказание по этой статье.

Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину. А теперь не согласен с приговором. Решение суда он считает «незаконным, необоснованным, несправедливым, немотивированным и ввиду несоответствий выводов суда фактическим обстоятельствам дела подлежащим отмене».

20 апреля суд высшей инстанции планирует рассмотреть поданную жалобу.

Апелляцию подал и гражданский ответчик, владелец Lexus. Суд постановил взыскать с него в пользу брата погибшего 25 тысяч рублей, в пользу матери — 30, в пользу сына — 50 тысяч рублей. Мужчина с такими размерами выплат не согласен и называет их «необоснованно большими».