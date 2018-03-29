Декрет о ПВТ 2.0 вступил в силу. Три гомельские компании уже являются его резидентами – что о них известно?

28 марта вступил в силу нашумевший президентский декрет «О развитии цифровой экономики».

По задумке создателей документа, он должен существенно расширить пространство для развития в нашей стране IT-индустрии. Достичь этого предполагается за счет значительного увеличения льгот и послаблений, расширения перечня видов деятельности, осуществляя которую, компания может стать резидентом ПВТ, а также введения особого правового режима — «английского права».

Полностью текст декрета можно найти здесь.

Озвучивая несколько месяцев назад новость о подписании декрета, Александр Лукашенко обозначил три главных его цели. Во-первых, это создание комфортных условий для мировых IT-гигантов, прихода которых в Минске явно ждут. Во-вторых, ожидается, что документ поспособствует развитию IT-кадров и образования. И третьей целью было названо «внедрение новейших финансовых инструментов и технологий» (имеется ввиду, в первую очередь, блокчейн).

Примечательно, что Парк высоких технологий, согласно декрету, приобретает и некоторую степень автономности от иных государственных структур. Например, резидентами ПВТ могут стать компании, занимающиеся IT-образованием, при этом предусмотрено, что учебные программы для них будет утверждать непосредственно администрация парка, но не Министерство образования.

Для компаний из белорусских регионов, в том числе и Гомельской области, важным моментом является то, что Декретом предусматривается продление до 2049 года режима экстерриториальности. Это значит, что резидентом парка может стать организация, находящаяся не только в Минске, но и в любом другом городе страны.

Более того, администрация ПВТ недвусмысленно заявляет, что имеет очень серьезные намерения по привлечению именно региональных резидентов.

Так, директор государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» Всеволод Янчевский в комментарии «Сильным новостям», подчеркнул: «Мы всеми силами поддерживаем и будем поддерживать ИТ-сферу в регионах. В наших областях есть много очень сильных команд и исключительно талантливых ребят. Напомню, что режим ПВТ экстерриториальный и поэтому совсем необязательно быть в Минске для того, чтобы получить статус резидента ПВТ и развить свой ИТ-проект».

«Сильные новости», в свою очередь, поинтересовались у администрации ПВТ, являются ли уже какие-либо компании «из-за МКАДа» резидентами парка.

Оказалось, что всего в ПВТ «прописалось» 217 минских организаций, шесть — из Минской области, пять — из Брестской, по три — из Гомельской и Гродненской, две — из Могилевской и всего одна — из Витебской.

Что же это за компании из Гомеля, которые со вчерашнего дня будут работать в особом не только налоговом, но и правовом режиме?

Одна из них — «Конструкторское бюро системного программирования». Официальный сайт организации не содержит каких-либо сведений о юридической форме и собственнике предприятия, однако, судя по описанию, занимается она вполне себе серьезными вещами, в том числе — космосом.

«Основной продукцией КБСП является разработка системного и прикладного программного обеспечения реального времени управления радиотехническими и информационными средствами системы контроля космического пространства», — говорится в описании компании.

Еще одна компания-резидент, которая относится к Гомелю — Гомельский центр разработок международного холдинга IBA Group — IBA Gomel (Иностранное унитарное предприятие «ИВА-Гомель»). По сути, речь идет об одном из предприятий крупной международной сети, поскольку IBA Group объединяет в себе более 20 компаний в Беларуси, Чехии, Словакии, Германии, США, России, Казахстане, Великобритании, Украине, ЮАР, Болгарии и на Кипре.

Занимается организация, если верить официальному сайту, разработками и поиском решений для предприятий, способными содействовать трансформации и повышению эффективности.

Ну и еще одна команда, о которой надо упомянуть, самая молодая и чисто гомельская. Это компания ITSupportMe. Появилась она в нашем городе лишь в 2012 году, однако к сегодняшнему дню в организации работает уже свыше 100 человек. Занимается фирма медицинскими разработками и, согласно информации, размещенной на официальном сайте, на сегодняшний день, при помощи технологий, созданных ITSupportMe, лечение получает более 2 800 000 пациентов. Особой гордостью в команде называют создание лаборатории, где с нуля был разработан портативный глюкометр.

Вопрос о том, заработает ли в полной мере подписанный декрет, или нет, сможет ли он оправдать ожидания, или не совсем, на сегодняшний день, пока, остается интригой. Документ действует всего второй день.

Намерения руководителей ПВТ способствовать развитию IT-сектора в регионах, безусловно, звучат обнадеживающе. Подобная децентрализация всегда идет на пользу и ведет к развитию. Но уже понятно, что многое здесь будет зависеть и от самих гомельчан: готовы ли жители нашего города двигаться к новым знаниям и возможностям, проявлять активность и искать себе место в новой, цифровой экономике.