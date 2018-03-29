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В гомельском клубе декретница украла iPhone и попалась — телефон зазвонил, а девушка не смогла его отключить

  • 29 марта 2018, 17:21
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В одном из гомельских клубов молодая мама не устояла перед бесхозным айфоном и поспешила присвоить дорогой телефон. Однако покинуть стены развлекательного центра ей не удалось — телефон предательски зазвонил.

В тот вечер 19-летняя студентка отдыхала в клубе. Отлучившись на перекур, она оставила iPhone на диване за столиком. Однако время ее отсутствия затянулось.

В это самое время за свободный столик присела 22-летняя молодая мама. Устоять перед дорогой моделью телефона девушка не смогла, поэтому прикарманила находку и направилась к выходу.

Но преступному плану девушки помешал входящий звонок. Не разобравшись, как правильно отключить звонок, декретница привлекала к себе внимание и гардеробщицы, и охранника. Поняв, что сотрудники центра заподозрили неладное, девушка поспешила в туалет избавиться от телефона.

На выходе из дамской комнаты молодую маму встретил охранник, а осмотром туалета занялась гардеробщица — она то и нашла iPhone, который продолжал предательски вибрировать и издавать мелодию, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Студентка тем временем обнаружила продажу и написала заявление в милицию. Молодая мама до последнего надеялась выйти сухой из воды, но, увидев запись с камер видеонаблюдения, поняла, что отнекиваться не имеет смысла и призналась в краже.


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Места: Гомель (21935)

Метки: Криминал (9611)

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