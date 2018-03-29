Видеофакт: в Гомеле водитель убедил ГАИшника в незаконности проверки документов без нарушения

На YouTube появился ролик с необычной ситуацией на дороге.

Судя по названию видео, дело обстоит в Гомеле. ГАИшник останавливает авто для проверки документов. Водитель отказывается их предъявить без причины. В ходе короткого диалога выясняется, что правил он не нарушал. В итоге мужчина с позволения ГАИ уезжает — так и не предъявив документы.