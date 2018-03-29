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Видеофакт: в Гомеле водитель убедил ГАИшника в незаконности проверки документов без нарушения

  • 29 марта 2018, 17:19
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На YouTube появился ролик с необычной ситуацией на дороге.

Судя по названию видео, дело обстоит в Гомеле. ГАИшник останавливает авто для проверки документов. Водитель отказывается их предъявить без причины. В ходе короткого диалога выясняется, что правил он не нарушал. В итоге мужчина с позволения ГАИ уезжает — так и не предъявив документы.


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Места: Гомель (21935)

Метки: Авто (5101), Общество (29462)

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