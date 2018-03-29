В Гомеле выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности

В ходе проведенных сотрудниками МЧС проверок учреждений культуры и отдыха Гомеля был выявлен целый ряд нарушений пожарной безопасности.

Как пишет БелаПАН, спасатели сосредоточили внимание на состоянии путей эвакуации, работоспособности системы безопасности, автоматики, пожаротушения, а также на уровне знания работниками объектов правил пожарной безопасности.

Так, в культурно-развлекательном центре «Европа» не все устройства для самозакрывания противопожарных дверей находятся в исправном состоянии, замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации, в том числе помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери, не обеспечивают возможность их открывания изнутри без ключа.

В цокольном этаже КРЦ у арендатора ООО «ЛИВ-Мята» на путях эвакуации загромождены проходы, помещение ресторана не обеспечено первичными средствами пожаротушения.

На первом этаже у арендатора ООО «СИБ Солюшн групп» планировка помещений не соответствует проектной документации, пути эвакуации загромождены, не разработан план эвакуации людей при пожаре, помещение казино не обеспечено первичными средствами пожаротушения.

На третьем этаже КРЦ не соблюдаются требования безопасной эвакуации людей при пожаре, двери выходов из зальных помещений с массовым пребыванием людей (более 50 человек) дымопроницаемые.

В помещении казино выполнено ковровое покрытие пола из материалов с неизвестными пожарно-техническими характеристиками, как и материал для отделки части стен в вестибюле первого этажа и на балконе в помещении ресторана на втором этаже.

В отношении руководителей КРЦ начат административный процесс.

При проверке Гомельского областного драматического театра было установлено, что в учреждении не обеспечена работоспособность наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, не все работники умеют применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасания, въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям не обеспечивают свободный подъезд аварийно-спасательной техники.

Также в театре не все двери, расположенные на путях эвакуации, оборудованы замками (запорами), обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа. В связи с этими и иными нарушениями начат административный процесс.

В Гомельском областном общественно-культурном центре выявлен ряд нарушений требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В частности, в ОКЦ не обеспечена возможность свободного открывания без ключа эвакуационных дверей, на путях эвакуации цокольного этажа и на маршах лестничных клеток размещена мебель. С руководителями проведут разбирательство в рамках административного процесса.