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Работы по восстановлению теплоснабжения в Гомеле завершатся до полуночи 29 марта — Гомельэнерго

  • 29 марта 2018, 16:06
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29 марта в Гомеле по улице Ефремова  проводятся работы по восстановлению теплоснабжения, сообщает Гомельское республиканское унитарное предприятие энергоэнергетики «Гомельэнерго».

«29 марта было обнаружено повреждение трубопровода диаметром 500 мм между тепловой камерой 41-07 и тепловой камерой 42-08 по ул. Ефремова в Гомеле. В настоящее время аварийные бригады работают на месте повреждения. Восстановительные работы планируется завершить до 24.00 29 марта», — говорится в сообщении.

По информации Гомельэнерго, в результате повреждения нарушено теплоснабжение 7 детских садов, 3 школ, 2 медицинских учреждений , 84 жилых домов и 10 административных зданий.

Для выяснения причин организованы работы по диагностике повреждения, задействована необходимая техника.


Интерфакс-Запад
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