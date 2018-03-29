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МЧС проводит учения в ТЦ «Секрет» — фото, видео

  • 29 марта 2018, 15:51
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Прямо сейчас сотрудники МЧС проводят учебную эвакуацию посетителей Торгового Центра «Секрет».

Фотографиями и видео с «Сильными новостями» поделились читатели.

По их сообщениям, в учених принимает участие около десятка пожарных расчетов, медики и милиция.

Напомним, поле трагедии в Кемерово, где на пожаре в одном из торговых центров погибли 64 человека (среди которых было более 40 детей), власти в Беларуси отдали распоряжение проверить все места массовых скоплений людей. В Гомельской области проверке подлежат 30 крупных ТЦ.

Гомельский «Секрет» построен по проекту, схожему со злополучной «Зимней вишней». Детские зоны в нем также находятся на третьем этаже.









gomel.today
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Места: Гомель (21935)

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