МЧС проводит учения в ТЦ «Секрет» — фото, видео

Прямо сейчас сотрудники МЧС проводят учебную эвакуацию посетителей Торгового Центра «Секрет».

Фотографиями и видео с «Сильными новостями» поделились читатели.

По их сообщениям, в учених принимает участие около десятка пожарных расчетов, медики и милиция.

Напомним, поле трагедии в Кемерово, где на пожаре в одном из торговых центров погибли 64 человека (среди которых было более 40 детей), власти в Беларуси отдали распоряжение проверить все места массовых скоплений людей. В Гомельской области проверке подлежат 30 крупных ТЦ.

Гомельский «Секрет» построен по проекту, схожему со злополучной «Зимней вишней». Детские зоны в нем также находятся на третьем этаже.



























