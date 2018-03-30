Ежедневные акции, скидки, распродажи, рассрочки

«Карусель» — это большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля, предоставляющий покупателям не только широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля, но и помощь в их подборе.
Мы продолжаем знакомить жителей и гостей города с магазинами и услугами в нашем торговом центре.
Прихожие, гостиные, спальни, детские, кухни и обеденные группы,
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сэкономив время на поиски и выбор нужного интерьера.
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Estet House — это динамично развивающаяся сеть мебельных студий.
Большой выбор исключительно современной мебели по ценам производителей
вкупе с нашим дизайном. Бесплатная 3D-расстановка
мебели или всей квартиры сделает ваш выбор точным и безупречным. Эстет
Хаус знает о стиле, фактуре и дизайне все! Ваш уют, яркие решения,
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Vegas. И утро будет добрым!
Фирменный салон мебели «LEX’S» исполняет мечты!
У нас Вы сможете найти все:
- корпусная мебель
- мягкая мебель
- обеденные группы
- офисные кресла
- матрасы и многое другое.
Наш главный принцип — продажа надежной и качественной мебели.
Широкое разнообразие моделей и цветовых решений: от классики
до авангарда. Каждая из наших коллекций соответствует модным тенденциям
в мебельном дизайне.
Наша экспозиция позволяет взглянуть на популярные коллекции мебели
так, как будто они выставлены у Вас дома. А высококвалифицированные
специалисты помогут подобрать мебель с учетом любых пожеланий клиента.
Радуйте себя и своих близких вместе с «LEX’S»!
ГАРАНТИРУЕТ
1. Комплексное решение кухонного вопроса
Дело в том, что в по-настоящему правильной кухне правильно всё: и сам гарнитур, и стены, и плитка на полу, и даже люстра и шторы. Поэтому кроме дизайн-проекта
Вашей кухни в Гомеле мы разрабатываем и технический проект с указанием
расположения плитки, розеток, газового счётчика, консультируем Ваших
строителей в вопросах, касающихся подготовки помещения. Сделаем Вашу
кухню «под ключ», и в день, когда Вы её примете, начнётся гарантия
24 месяца.
2. Салон на уровне столицы
Здесь есть всё, что бы сделать выбор СВОЕГО варианта кухни.
3. Лучшие в Гомеле дизайнеры кухонной мебели
Предложим дизайн, за который было бы не стыдно и на «Рублёвке». Без шуток. Стиль и дизайн — наш конёк.
4. Адекватная цена для фабричной кухни в Гомеле
Хорошая вещь не стоит дёшево. Но мы настраиваемся на долгое
сотрудничество и предлагаем правильные цены с системой скидок
и рассрочек.
Кухни в Гомеле от Алвалайн
Вы должны это увидеть! Большой салон, где кухни выставлены такими,
какими они должны быть — в интерьере, с техникой, с правильно
подобранной плиткой.
Это совместный проект фабрики кухонь Алвалайн (Гродно) и сети салонов плитки Альтагамма.
Правильная кухня — это грамотно подобранное сочетание мебели
и интерьера. В салоне Ансаль Вы найдёте готовое решение Вашей кухни!
И решение будет выгодным! Кухни Алвалайн — лучшее сочетание «цена — качество» в Гомеле по позициям:
- МДФ крашеный
- массив ясеня и сосны.
Кухонная мебель + мойка + техника для кухни + напольная и настенная плитка для кухни = все можно подобрать в одном месте!
КАРТЫ РАССРОЧКИ В ТЦ КАРУСЕЛЬ
Летний сезон не за горами, пора приобретать все необходимое для дачных работ, а также товары для дома и отдыха.
Компания Спрингхауз является официальным дистрибьютором продукции Keter и Curver в Республике Беларусь.
Садовая и террасная мебель, шезлонги, хозблоки из полипропилена,
товары для домашнего использования, такие как, корзины, ящики для
хранения и контейнеры, а также кашпо.
Наша компания — первый поставщик продукции американского завода WEBER по производству грилей и аксессуаров.
У нас удобно и комфортно:
- Большая парковка;
- Кафе для всей семьи;
- Места отдыха с бесплатным Wi-Fi;
- Мы любим детей и поэтому создали все условия, чтобы комфортно было не только родителям:
—
- широкие удобные проходы для мам с колясками;
- комната для мамы и ребенка;
- детская зона, где дети могут поиграть с шариками в чудесном
бассейне, поиграть с развивающими игрушками и заняться множеством других
интересных дел — развлечений хватит на всех!
На территории ТЦ Карусель работает БЕСКОНТАКТНАЯ АВТОМОЙКА
Всего за 0,8 рубля — 1 минута.
4 рубля и у вас идеально чистая машина.
С 22.00 до 10.00 утра скидка 15%.
И это только начало!
Ежедневно с 10.00–20.00
ТЦ КАРУСЕЛЬ
www.tckarusel.by
vk.com/karusel_tc
www.instagram.com/tc.karusel
г. Гомель, ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская- Ефремова)
Пн-Вс 10:00 — 20:00
МЫ ВАМ РАДЫ!
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