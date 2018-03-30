Ежедневные акции, скидки, распродажи, рассрочки

«Карусель» — это большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля, предоставляющий покупателям не только широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля, но и помощь в их подборе.





Мы продолжаем знакомить жителей и гостей города с магазинами и услугами в нашем торговом центре.

Прихожие, гостиные, спальни, детские, кухни и обеденные группы, мягкая мебель, кресла — все это теперь можно приобрести в одном месте сэкономив время на поиски и выбор нужного интерьера.

Скоро открытие!

Estet House — это динамично развивающаяся сеть мебельных студий. Большой выбор исключительно современной мебели по ценам производителей вкупе с нашим дизайном. Бесплатная 3D-расстановка мебели или всей квартиры сделает ваш выбор точным и безупречным. Эстет Хаус знает о стиле, фактуре и дизайне все! Ваш уют, яркие решения, современная динамичность-все это результат нашей работы.





Скидка 15% на все матрасы, подушки, наматрасники, чехлы и др.аксессуары для сна.









Этой весной пришла пора высыпаться! Чтобы ваш сон был крепким и комфортным, мы подготовили скидки 15% на матрасы Vegas коллекций «Комфорт» и «Модерн».

Акция продлится с 27 марта по 30 апреля. За экспертной консультацией и помощью при выборе матраса Вы можете обратиться к нашим специалистам в фирменном салоне или по телефону +375 (29) 127-55-55.





Vegas. И утро будет добрым!





Фирменный салон мебели «LEX’S» исполняет мечты!







У нас Вы сможете найти все:

корпусная мебель

мягкая мебель

обеденные группы

офисные кресла

матрасы и многое другое.

Наш главный принцип — продажа надежной и качественной мебели.

Широкое разнообразие моделей и цветовых решений: от классики до авангарда. Каждая из наших коллекций соответствует модным тенденциям в мебельном дизайне.

Наша экспозиция позволяет взглянуть на популярные коллекции мебели так, как будто они выставлены у Вас дома. А высококвалифицированные специалисты помогут подобрать мебель с учетом любых пожеланий клиента.





Радуйте себя и своих близких вместе с «LEX’S»!

ГАРАНТИРУЕТ

1. Комплексное решение кухонного вопроса

Дело в том, что в по-настоящему правильной кухне правильно всё: и сам гарнитур, и стены, и плитка на полу, и даже люстра и шторы. Поэтому кроме дизайн-проекта Вашей кухни в Гомеле мы разрабатываем и технический проект с указанием расположения плитки, розеток, газового счётчика, консультируем Ваших строителей в вопросах, касающихся подготовки помещения. Сделаем Вашу кухню «под ключ», и в день, когда Вы её примете, начнётся гарантия 24 месяца.

2. Салон на уровне столицы

Здесь есть всё, что бы сделать выбор СВОЕГО варианта кухни.

3. Лучшие в Гомеле дизайнеры кухонной мебели

Предложим дизайн, за который было бы не стыдно и на «Рублёвке». Без шуток. Стиль и дизайн — наш конёк.

4. Адекватная цена для фабричной кухни в Гомеле

Хорошая вещь не стоит дёшево. Но мы настраиваемся на долгое сотрудничество и предлагаем правильные цены с системой скидок и рассрочек.

Кухни в Гомеле от Алвалайн

Вы должны это увидеть! Большой салон, где кухни выставлены такими, какими они должны быть — в интерьере, с техникой, с правильно подобранной плиткой.

Это совместный проект фабрики кухонь Алвалайн (Гродно) и сети салонов плитки Альтагамма.

Правильная кухня — это грамотно подобранное сочетание мебели и интерьера. В салоне Ансаль Вы найдёте готовое решение Вашей кухни!

И решение будет выгодным! Кухни Алвалайн — лучшее сочетание «цена — качество» в Гомеле по позициям:

МДФ крашеный

массив ясеня и сосны.

Кухонная мебель + мойка + техника для кухни + напольная и настенная плитка для кухни = все можно подобрать в одном месте!

КАРТЫ РАССРОЧКИ В ТЦ КАРУСЕЛЬ





Летний сезон не за горами, пора приобретать все необходимое для дачных работ, а также товары для дома и отдыха.

Компания Спрингхауз является официальным дистрибьютором продукции Keter и Curver в Республике Беларусь.

Садовая и террасная мебель, шезлонги, хозблоки из полипропилена, товары для домашнего использования, такие как, корзины, ящики для хранения и контейнеры, а также кашпо.

Наша компания — первый поставщик продукции американского завода WEBER по производству грилей и аксессуаров.





У нас удобно и комфортно:

Большая парковка;

Кафе для всей семьи;

Места отдыха с бесплатным Wi-Fi ;

; Мы любим детей и поэтому создали все условия, чтобы комфортно было не только родителям:

— широкие удобные проходы для мам с колясками; комната для мамы и ребенка; детская зона, где дети могут поиграть с шариками в чудесном бассейне, поиграть с развивающими игрушками и заняться множеством других интересных дел — развлечений хватит на всех!



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На территории ТЦ Карусель работает БЕСКОНТАКТНАЯ АВТОМОЙКА







Всего за 0,8 рубля — 1 минута.

4 рубля и у вас идеально чистая машина.

С 22.00 до 10.00 утра скидка 15%.

И это только начало!

Ежедневно с 10.00–20.00

ТЦ КАРУСЕЛЬ

www.tckarusel.by

vk.com/karusel_tc

www.instagram.com/tc.karusel

г. Гомель, ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская- Ефремова)

Пн-Вс 10:00 — 20:00

МЫ ВАМ РАДЫ!