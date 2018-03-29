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Детские сады, школы и жилые дома остались без тепла в Гомеле

  • 29 марта 2018, 13:31
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Повреждение трубопровода привело к проблемам с теплоснабжением в Гомеле, сообщили Sputnik в четверг в РУП «Гомельэнерго».

Повреждение на трубопроводе диаметром 500 миллиметров между тепловыми камерами на улице Ефремова было обнаружено специалистами утром в четверг.

Специалисты уже ведут восстановительные работы на месте ЧП. Предполагается, что теплоснабжение в одном из районов Гомеля будет восстановлено до полуночи четверга. Сейчас задействована необходимая техника и специалисты.

Из-за повреждения теплоснабжение нарушено в семи детских садах, трех школах, двух медучреждениях, 84 жилых домах и десяти административных зданиях.

Характер и причины повреждения трубопровода пока РУП «Гомельэнерго» не озвучивает.


Sputnik.by
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