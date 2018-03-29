В Гомельской области начался паводок: подтоплены подворья, дороги и дачи

В Гомельской области начался паводок.

В Петриковском районе из-за подъема воды в реке Припять произошло подтопление пяти подворий, высота воды составляет 20 см. Также подтоплены участки автодорог в деревне Снядин протяженностью до 90 м, глубина подтопления составляет 10-30 см, сообщили БелаПАН в Гомельском областном управлении МЧС.

Затоплены участки автодорог, ведущих к паромным переправам Петриков — Велавск (протяженность 2 км, высота воды 5-40 см) и Вышелов — Снядин (1,6 км, 10-50 см). Проезд по этим дорогам пока возможен грузовым, а также транспортом повышенной проходимости.

Подтопление талыми водами зафиксировано на участке автодороги Снядин — Торгошин. Проезд по этой дороге также возможен только грузовым транспортом и транспортом повышенной проходимости. Объездной дороги к деревне Торгошин нет, там постоянно проживают два человека. Один из них переехал к родственникам в Петриков, другой отказывается покидать домовладение.

Талыми водами подтоплены пять дачных подворий в деревне Лубня Мозырского района и одно подворье в Мозыре.