От 5 до 13 лет с конфискацией. Прокурор озвучил сроки для гомельских таможенников

В Гомеле продолжились прения по делу таможенников, которые обвиняются в участии в организованной группе, получении и даче взяток, злоупотреблении служебными полномочиями. В среду, 28 марта, гособвинитель озвучили сроки, которые, по мнению прокуратуры, необходимо назначить в качестве наказания.

В зале областного суда снова аншлаг. Жены, сестры, братья, родители обвиняемых. На сегодняшнее заседание, кажется, пришли все.

Обвиняемые и их родные используют любую возможность обменяться взглядами, улыбками, жестами, словами. Понять их эмоции несложно. За решеткой бывшие гомельские таможенники находятся уже больше двух лет. Восемь месяцев длится судебное расследование.





За это время много воды утекло. У одного из обвиняемых, например, за время нахождения в СИЗО родился ребенок. Мальчику уже год и девять месяцев.

В прениях представитель обвинения заявил, что вина всех подсудимых доказана в полном объеме, и озвучил предполагаемые сроки наказания.

Так, для двух обвиняемых, признавших вину и сотрудничавших со следствием, прокурор запросил по пять лет ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа с конфискацией имущества и лишением специального звания инспекторов таможенной службы.

Для остальных сроки куда более серьезные — от 5 до 13 лет лишения свободы, также с конфискацией и лишением специального звания инспекторов таможенной службы.

Дававшим взятки, но признавшим свою вину двум предпринимателям прокурор запросил в качестве наказания штрафы от 24,5 до 36 тысяч рублей. Официантку придорожного кафе, которая передавала деньги, гособвинение просит приговорить к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.









Напомним, в начале февраля 2016 года сотрудники Комитета госбезопасности задержали сотрудников сразу двух отделов Гомельской таможни — оперативно-поискового и по борьбе с контрабандой. На момент задержаний десять человек были действующими сотрудниками Гомельской таможни, пятеро — бывшими. Из них двое занимали руководящие должности, остальные были рядовыми или старшими оперуполномоченными.

Одних обвиняют в участии в организованной группе и получении взяток, злоупотреблении служебными полномочиями. Других — в даче взяток, мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, сотрудники таможни выезжали на дежурство в составе мобильной группы и получали взятки за беспрепятственный проезд фур (с продуктами, черным металлом) из России или Украины в Беларусь без сопроводительных или фитосанитарных документов. Действовала группа на протяжении нескольких лет.

Обвиняемые в большинстве вину не признали, в суде говорили о давлении, которое на них оказывалось сотрудниками КГБ во время следствия.

У родственников и адвокатов бывших таможенников также немало претензий к тому, как расследовалось и передавалось дело в суд. Родные обвиняемых жаловались, что в нем много нестыковок, но главное — за несколько месяцев пристального наблюдения за работой таможенников, телефонных прослушек и слежки с поличным не взяли никого.

Ранее обвиняемые писали заявление в прокуратуру, в котором жаловались на противоправные действия сотрудников КГБ, которые применялись к ним при допросе, на физическое и психологическое насилие и давление. Однако прокуратура сообщила об отсутствии состава преступления.



