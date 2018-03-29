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Строительство на Фадеева. Застройщик и власти услышали людей и пообещали пересмотреть градостроительные планы

  • 29 марта 2018, 10:49
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Солидарность и медийная огласка помогли жителям Сельмаша отстоять свою зеленую зону.

27 марта городские власти вместе с застройщиком провели в спортивном зале школы № 9 встречу с жителями «Сельмаша», которые сплоченно выступили против строительства двух многоэтажек на месте фруктового сада на улице Фадеева.


На встрече присутствовали представители администрации Железнодорожного района, УКС-а, института «Гомельгражданпроект», депутаты местного округа и, естественно, негодующие местные жители. Как сообщает паблик «ВКонтакте» «Жилищный вопрос | Гомель», школьный спортзал был заполнен целиком.


Удивительно, но власти услышали народное мнение — люди высказались резко против уплотнительной застройки. Слуги народа пообещали пересмотреть свои градостроительные планы, а в саду провести совместный с местными жителями субботник.

Напомним, что 17 марта на месте предполагаемой застройки состоялся митинг, который собрал более сотни возмущенных коммерческим строительством людей.

«Сильные Новости» будут следить за развитием ситуации.


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