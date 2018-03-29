В Гомеле эксперты и социальные работники обсудили развитие услуг для детей с интеллектуальными и психическими нарушениями

Офис по правам людей с инвалидностью 27 марта провел круглый стол, на котором собрались представители социальных служб, общественных организаций, специального детского сада № 1, школы «Социальный предприниматель», а также медики. Главной темой обсуждения стали проблемы детей, имеющих психические и ментальные нарушения и возможности для кооперации. Данный круглый стол был организован в рамках информационной кампании «Деинституализация», которая проводится при финансовой поддержке Европейского союза.

Согласно данным исследования, около половины населения Беларуси считает, что людей с психическими нарушениями нужно вычленять и изолировать. При этом статистика ВОЗ гласит, что около четверти людей во всем мире имеют проблемы психического здоровья, включая депрессии. Получается, что люди голосуют за свое исключение. И даже более образованные люди поддерживают эту систему.

— В Беларуси помощь и поддержка на местном уровне сконцентрирована на более простых, легких и имеющих реабилитационный потенциал формах инвалидности, — такое мнение высказал директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский.

Также он отметил, что в Беларуси помощь и поддержка на местном уровне сконцентрирована на более простых, легких и имеющих реабилитационный потенциал формах инвалидности.

Представители ЦКРОИР1 отметили, что главная проблема, с которой сталкиваются их выпускники — дальнейшая, взрослая жизнь. Выпускники специальных школ идут в специальные группы учреждений профессионально-технического образования, но дальше их развитие заходит в тупик.

— Если мы их бросаем в 18 лет — происходит откат, снижается качество жизни семей. Важно не оканчивать работу с окончанием школы. Основная цель на этом уровне — создать навыки независимого проживания у самих детей, — сказала представительница ЦКРОИР.

В ТЦСОН2 Железнодорожного района, есть услуга социальной передышки. Но, к сожалению, не в каждом центре есть такая возможность. Например, люди с расстройствами аутичного спектра требуют специального помещения, обученных специалистов.





Специфика социальной защиты такова, что нам их некуда передать. Каждый год прибавляются люди, сейчас уже помещения Центра недостаточно, чтобы оказать помощь в полной мере. Используем площадку Дома культуры как дополнительную, используем потенциал общественных организаций. Идет проект по расширению возможностей трудоустройства, возможно, скоро выйдем на создание социального предприятия.

Из-за того, что будущее воспитанников ЦКРОИР — интернат, все затраты на этапе высшего образования теряются. Поэтому параллельно организация развивает альтернативные формы проживания.

Присутствовали на круглом столе и матери детей с психическими и интеллектуальными нарушениями. Они поделились своим, внутренним, взглядом на проблему. На их взгляд, в стране не хватает психологической помощи родителям.

— Хотелось бы, чтобы специалисты приходили прямо в роддоме и объясняли, к чему нужно готовиться. Моему ребенку назначили лекарства, но меня не подготовили к тому, что как именно организовывать лечение, — говорит мать одного из детей.

— Поддержки недостаточно. У тебя появляется ребенок, но врачи не готовят к тому, чтобы с ним жить, нет психологической поддержки. Это как обучение плавать через бросание в реку. Многие мамы юридически не подкованы. Не знаешь, куда обратиться. Такими родителям нужна психологическая помощь, нужно выговориться, выплакаться, потом станет легче.

В основном родители занимаются самопомощью. Они активно общаются через интернет: делятся своим опытом.

Также на круглом столе обсудили и другие вопросы. Например, качество средств реабилитации. В белорусском детском хосписе есть физиотерапевт, также им удалось запустить программу совместно с техником протезного завода вместе смотрят ребенка, меряют углы для откидывания спинки и пр. Материалы у завода есть, но не по уму сделан сам механизм: не легкий алюминий, а что-то тяжелое. А из-за неправильных колясок велик риск возникновения вторичных нарушений.

Еще один из поднимаемых вопросов — доступность транспортной инфраструктуры. Дело в том, что водителям запрещено выходить из транспортного средства, поэтому они не могут опускать пандусы. Офис по правам людей с инвалидностью сейчас работает над изменениями этих правил.

Главные выводы круглого стола:

• Нужно выходить из закрытых групп. Для того чтобы проблема была оценена обществом, она должна быть видна. Проблема инвалидности — вопрос каждого дня.

• Проблема не доходит до тех, кто за них отвечает. Лучше всего доводить это коллективно.

• В текущем году Беларусь должна готовить отчет в Комитет по правам людей с инвалидностью. Общественные организации могут подготовить свое видение ситуации. В таких докладах есть очень хорошая возможность показать проблемы. Каждое весомое замечание, подтверждающее значимость проблемы — это предмет для внимания КПИ. Государству при рассмотрении доклада задаются ряд вопросов, и оно вынуждено обозначить позицию, как оно планирует решить проблему.

• Заинтересованные стороны не сотрудничают друг с другом. Важно быть в контакте, созваниваться, уточнять, что можно сделать вместе, хотя бы обмениваться информацией. Такую роль может выполнять сайт deinstby.org, который был создан Офисом по правам людей с инвалидностью вместе с БелАПДИМИ.

1Центр коррекционного развития и реабилитации

2Территориальный центр социального обслуживания населения