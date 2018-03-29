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Фотофакт: на Ильича «поцеловались» два «жигуленка»

  • 29 марта 2018, 09:37
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Читательница «Сильных Новостей» поделилась снимками курьезного ДТП, которое случилось на улице Ильича в Новобелице.

Два автомобиля марки «Жигули» поцеловались в районе железнодорожного переезда, недалеко от остановки «9 мая». К счастью, обошлось без пострадавших.






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