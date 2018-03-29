Фотофакт: на Ильича «поцеловались» два «жигуленка»

19 В автобусе с проверявшими ТЦ Владимира журналистами произошло возгорание В микроавтобусе с журналистами и руководителем пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатериной Шулаевой произошло возгорание, когда они проводили мероприятия по пр...

54 Мошенник украл с карт-счета мозырянина всю зарплату — почти 500$ Неизвестный вор украл с карт-счета мозырянина всю его заработную плату, почти тысячу рублей. Причем, потерпевший сам сообщил злоумышленнику реквизиты банковской карточки...

45 От 5 до 13 лет с конфискацией. Прокурор озвучил сроки для гомельских таможенников В Гомеле продолжились прения по делу таможенников, которые обвиняются в участии в организованной группе, получении и даче взяток, злоупотреблении служебными полномочиями. В&nb...

96 Telegram обрушился во всем мире Мессенджер Telegram перестал работать в большинстве стран мира, включая Россию. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей в Twitter....

65 Виктор Прокопеня: Что новый IT-декрет даст простым людям В чем практическое значение IT—отрасли для страны? Каково ее прикладное применение в различных сегментах экономики и жизни? Вопрос о новых перспективах издание sb.by адресовал...