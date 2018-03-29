Что на самом деле спрятано в горшочках «Краіна Вітаміна»?
29 марта 2018, 08:56
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За время действия акция «Краіна Вітаміна» успела объединить за общим занятием семьи, офисы, школы и сады. В наборе «Краiна Вiтамiна», который выдают за покупки в «Евроопт», есть все для выращивания полезного растения: семена, торфяная таблетка, горшочек. Но, кажется, здесь спрятано гораздо больше. Об этом ученики семейно-образовательного комплекса «Город солнца» узнали на занятиях по природоведению, когда всей школой создавали свои мини-огородики. Преподаватели Любовь Боброва и Евгений Исаченко рассказали, что они нашли в горшочках «Краіна Вітаміна».
Терпение
Многие дети хотят сразу видеть результат. Это влияние эры фастфуда
и высоких технологий: быстрый темп жизни, непоследовательное восприятие,
обобщенные картины. Ситуацию усугубляют всевозможные гаджеты, которые
формируют клиповое мышление. Нам всем нужно замедлиться. И вот тогда
помогает природа. Когда ребенок берет в руки горшочек «Краіна Вітаміна»,
то первым делом он его внимательно рассматривает, изучает, а за этим
следует целый процесс: нужно подготовить почву, положить семечко,
полить, а потом наблюдать и ждать. В этой акции хорошо то, что результат
точно будет, но ты не знаешь какой.
Труд
Прививать ребенку любовь к труду — значит, взращивать в нем зрелого,
самостоятельного человека. На примере акции «Краіна Вітаміна» можно
показать, что если ты хочешь что-то
вырастить, нужно трудиться, прилагать усилия и заботиться о своем
растении. Открытием может быть как положительный, так и отрицательный
результат — так бывает в жизни. И многое зависит от старания и отношения
к делу.
Внимание
Для детей младшей школы характерна непостоянность внимания. Они могут
быстро отвлечься от темы урока и переключиться на другой объект. Забота
о растении позволяет развивать внимание. Не проследил вовремя, в каком
состоянии твое растение, достаточно ли ему влаги и солнечного света,
значит, оно погибнет. Уделил внимание — оно вырастет.
Любовь к родной земле
В образовательном центре «Город солнца» недавно прошла неделя
белорусской культуры. В рамках этого события были организованы поездки
по интересным местам, на занятия приходили белорусские поэты и писатели,
было уделено внимание родному языку. Акция «Краіна Вітаміна» стала для
школы находкой, потому что в одном маленьком горшочке они нашли
не только семена полезных растений, но и любовь к родной земле
и белорусскому языку. После того как растения вырастут, ученики вместе
с педагогами пересадят их в открытый грунт в своем загородном комплексе,
где дети продолжат за ними ухаживать.
Созидание
Для многих педагогов важно живое образование и живые взаимоотношения.
«Краіна Вітаміна» — это как раз про живое. Акция помогает наладить
связь детей с природой, дает им возможность наблюдать и впитывать в себя
красоту окружающего мира, а еще показывает городским ребятам жизнь
в очень простой форме.
Кстати, увлекательная и полезная акция «Краіна Вітаміна» продлена
до 15 апреля, и теперь у всех желающих появились три дополнительные
недели, чтобы организовать у себя на подоконнике настоящий уголок
природы.
Актуальную информацию об акции можно найти на сайте vitaminа.by.
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