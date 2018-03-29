Что на самом деле спрятано в горшочках «Краіна Вітаміна»?

За время действия акция «Краіна Вітаміна» успела объединить за общим занятием семьи, офисы, школы и сады. В наборе «Краiна Вiтамiна», который выдают за покупки в «Евроопт», есть все для выращивания полезного растения: семена, торфяная таблетка, горшочек. Но, кажется, здесь спрятано гораздо больше. Об этом ученики семейно-образовательного комплекса «Город солнца» узнали на занятиях по природоведению, когда всей школой создавали свои мини-огородики. Преподаватели Любовь Боброва и Евгений Исаченко рассказали, что они нашли в горшочках «Краіна Вітаміна».

Терпение

Многие дети хотят сразу видеть результат. Это влияние эры фастфуда и высоких технологий: быстрый темп жизни, непоследовательное восприятие, обобщенные картины. Ситуацию усугубляют всевозможные гаджеты, которые формируют клиповое мышление. Нам всем нужно замедлиться. И вот тогда помогает природа. Когда ребенок берет в руки горшочек «Краіна Вітаміна», то первым делом он его внимательно рассматривает, изучает, а за этим следует целый процесс: нужно подготовить почву, положить семечко, полить, а потом наблюдать и ждать. В этой акции хорошо то, что результат точно будет, но ты не знаешь какой.





Труд

Прививать ребенку любовь к труду — значит, взращивать в нем зрелого, самостоятельного человека. На примере акции «Краіна Вітаміна» можно показать, что если ты хочешь что-то вырастить, нужно трудиться, прилагать усилия и заботиться о своем растении. Открытием может быть как положительный, так и отрицательный результат — так бывает в жизни. И многое зависит от старания и отношения к делу.





Внимание

Для детей младшей школы характерна непостоянность внимания. Они могут быстро отвлечься от темы урока и переключиться на другой объект. Забота о растении позволяет развивать внимание. Не проследил вовремя, в каком состоянии твое растение, достаточно ли ему влаги и солнечного света, значит, оно погибнет. Уделил внимание — оно вырастет.





Любовь к родной земле

В образовательном центре «Город солнца» недавно прошла неделя белорусской культуры. В рамках этого события были организованы поездки по интересным местам, на занятия приходили белорусские поэты и писатели, было уделено внимание родному языку. Акция «Краіна Вітаміна» стала для школы находкой, потому что в одном маленьком горшочке они нашли не только семена полезных растений, но и любовь к родной земле и белорусскому языку. После того как растения вырастут, ученики вместе с педагогами пересадят их в открытый грунт в своем загородном комплексе, где дети продолжат за ними ухаживать.





Созидание

Для многих педагогов важно живое образование и живые взаимоотношения. «Краіна Вітаміна» — это как раз про живое. Акция помогает наладить связь детей с природой, дает им возможность наблюдать и впитывать в себя красоту окружающего мира, а еще показывает городским ребятам жизнь в очень простой форме.

Кстати, увлекательная и полезная акция «Краіна Вітаміна» продлена до 15 апреля, и теперь у всех желающих появились три дополнительные недели, чтобы организовать у себя на подоконнике настоящий уголок природы.

Актуальную информацию об акции можно найти на сайте vitaminа.by.