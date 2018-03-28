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Более трехсот гомельчан пришли на акцию скорби по погибшим в Кемерово — фото, видео

  • 28 марта 2018, 19:57
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Гомельчане не остались равнодушны к чужому горю.




Сегодня по всей Беларуси, в знак сочувствия жертвам трагедии в Кемерово и скорби по погибшим, были запланированы акции, в рамках которых людям предлагалось выпустить в небо белые шары. Автомобилисты могли присоединиться, ровно в 19 часов подав звуковой сигнал.



По задумке инициаторов мероприятия, белые шарики должны были символизировать души погибших детей.



Гомельчане активно включились во флешмоб. В назначенное время на площади Ленина собралось более 300 человек.



В глаза бросалось большое количество родителей с детьми.



Драматизма добавляло присутствие здесь же нескольких жёлтых детских автобусов. Однако это не было сделано специально — на них детей привезли на мероприятие в Дворце детей и молодежи.



Были на площади и сотрудники ОМОН. Впрочем, несмотря на прозвучавшие сегодня заявления министра Шуневича о том, что ни одно несанкционированное мероприятие в Беларуси не пройдет, каких бы то ни было попыток вмешаться в ход акции милиционеры не предпринимали.




Напомним, 25 марта в российском Кемерово, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», погибли, по официальным сведениям, 64 человека, из которых 41 — дети.


















Фото – Наталья Ошека, gomel.today
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