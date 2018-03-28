Более трехсот гомельчан пришли на акцию скорби по погибшим в Кемерово — фото, видео

Гомельчане не остались равнодушны к чужому горю.













Сегодня по всей Беларуси, в знак сочувствия жертвам трагедии в Кемерово и скорби по погибшим, были запланированы акции, в рамках которых людям предлагалось выпустить в небо белые шары. Автомобилисты могли присоединиться, ровно в 19 часов подав звуковой сигнал.









По задумке инициаторов мероприятия, белые шарики должны были символизировать души погибших детей.









Гомельчане активно включились во флешмоб. В назначенное время на площади Ленина собралось более 300 человек.









В глаза бросалось большое количество родителей с детьми.









Драматизма добавляло присутствие здесь же нескольких жёлтых детских автобусов. Однако это не было сделано специально — на них детей привезли на мероприятие в Дворце детей и молодежи.









Были на площади и сотрудники ОМОН. Впрочем, несмотря на прозвучавшие сегодня заявления министра Шуневича о том, что ни одно несанкционированное мероприятие в Беларуси не пройдет, каких бы то ни было попыток вмешаться в ход акции милиционеры не предпринимали.













Напомним, 25 марта в российском Кемерово, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», погибли, по официальным сведениям, 64 человека, из которых 41 — дети.































































