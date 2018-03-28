Трансторгбизнес (Марко) 26/03 - 01/04:

Женщина забыла кошелек на прилавке и он достался воришкам. Сотрудник угрозыска нашел их в кратчайшие сроки

  • 28 марта 2018, 18:34
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25 марта пожилая гомельчанка, расплатившись на кассе в магазине «Одиссей», оставила свой кошелек на прилавке. Неизвестный прихватил чужое имущество себе. В кошельке у пенсионерки было 60 рублей и две дисконтные карты.

Милиционеры, изучив видео с камер видеонаблюдения, решили, что к преступлению могут быть причастны две женщины. Судя по тому, что они часто наведывались в магазин, оперативники сделали вывод, что женщины живут где-то неподалёку.

Сотрудник розыска после дежурных суток решил поискать подозреваемых в районе транспортного кольца улиц Быховской и Богдана Хмельницкого. Его поиски увенчались успехом — очень скоро он приметил женщин, которые подходили по описанию, сообщает МВД.

Когда женщин доставили в Советское РОВД, одна из них созналась, что это она похитила кошелек. 50-летняя безработная гомельчанка рассказала, что кошелек хранится у нее в частном доме. Правда, деньги она успела потратить, а дисконтные карты выбросить за ненадобностью. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

С товаркой женщины все еще интереснее. 62-летней дамой занимаются сотрудники по гражданству и миграции. Ведь женщина до сих пор живет по паспорту СССР. Других документов у нее попросту нет.


gomel.today
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Места: Гомель (21923)

Метки: Криминал (9603)

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