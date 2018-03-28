В Гомельской области зарегистрировано 11 случаев кори

По состоянию на 28 марта, среди жителей Гомельской области зарегистрировано 11 подтвержденных случаев кори. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БелТА.

Случаи заболевания зарегистрированы в Гомеле и Гомельском районе, а также в Жлобине. Среди заболевших десять взрослых и один ребенок. Большинство из них (восемь человек) не были привиты или не имели сведений о вакцинации против кори. В ориентировочные сроки заражения один из заболевших находился в Украине (Одесская область), где регистрировались случаи заболевания корью.

Десять пациентов в настоящее время находятся на стационарном лечении, один выписан. Состояние заболевших оценивается как легкой или средней степени тяжести.

В связи с регистрацией случаев кори проводится необходимый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе медицинское наблюдение и вакцинация тех, кто находился в контакте с заболевшими, детей, родители которых ранее отказывались от иммунизации.

Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует гражданам учитывать ситуацию по заболеваемости корью в сопредельных странах при планировании поездок, а также напоминает о важности профилактических прививок против этого заболевания. Во всех организациях здравоохранения в достаточном количестве есть вакцина для иммунизации людей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или не привитых в соответствии с возрастом.