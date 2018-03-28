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Белые шары и минутный гудок: в Гомеле пройдет акция в память о погибших в Кемерово

  • 28 марта 2018, 16:13
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Сегодня в Гомеле почтут память погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

В знак скорби гомельчанам предлагают запустить в небо белые воздушные шары. Акция запланирована на 19.00. Пользователи социальный сетей договариваются о встрече на площади Ленина. Но если вы не сможете присутствовать там в указанное время, то запустить шары можно в любой точке города. 

В это же время поддержать акцию смогут и автолюбители: для этого достаточно на одну минуту нажать на клаксон.

Подобные мероприятия пройдут сегодня по всей Беларуси.

Напомним, 25 марта в ТЦ в Кемерово начался пожар, который унес жизни 64 человек, среди них — 41 ребенок.


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Места: Гомель (21920)

Метки: Общество (29444)

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