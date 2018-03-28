Россельхознадзор вернул в Гомель 6 тонн говядины и котлет гомельского мясокомбината

В ППУ «Красный Камень» на автодороге М-13 «Брянск-Гомель» 27 марта 2018 года запрещен ввоз в Российскую Федерацию полуфабрикатов «котлетное мясо говяжье замороженное» производства ОАО «Гомельский мясокомбинат», Республика Беларусь.

Груз общим весом более 6 тонн следовал в Московскую область и сопровождался ветеринарным сертификатом BY№ 03-00274734, выданным белорусской государственной ветеринарной службой 27.03.2018.

Однако специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям было установлено, что маркировочная этикетка, содержащая информацию о наименовании продукции, ее производителе и сроках годности, оказалась наклеена на упаковках с продукцией так, что упаковку можно вскрыть. Груз решено было возвращен отправителю.