Серебряный экран и VIP-зоны: в Гомеле реконструируют кинотеатр имени Калинина

Реконструкция малого зала кинотеатра имени Калинина идёт в областном центре. Планируется, что зрительный зал примет первых посетителей уже в октябре. Об этом сообщил директор КУП «Кинотавр» Николай Старостенко.





По его словам, это будет самый современный кинозал, который сможет принять до 170 зрителей. Здесь установят последнюю модель проектора, современную технику для передачи звука, а также серебряный экран. Интерьер также обещает быть интересным: в кинозале сохранят элементы декора прошлого столетия — входные и выходные группы. Планируется создание VIP—зоны повышенной комфортности. Основной цветовой палитрой будут тёмно-вишнёвые тона.





Напомним, что здание кинотеатра имени Калинина является сохранившейся частью комплекса гостиницы «Савой», проект которой был разработан белорусским архитектором Станиславом Шабуневским в 1910 году. Первых посетителей гостиница приняла 1 декабря 1911 года, там же был открыт «Театр художеств» с концертным залом, театром и кинематографом с трёхъярусным залом на 800 посадочных мест.