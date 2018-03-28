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Видеофакт: пьяный мужчина провалился в полынью на Соже, работники МЧС спасли его с помощью доски и веревки

  • 28 марта 2018, 12:01
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Вчера вечером на реке Сож в полынью провалился 52-летний мужчина.

К счастью, МЧС вовремя подоспело на место происшествия. Тонущий мужчина находился в 30 метрах от берега. Спасатели в помощью доски и веревки вытащили пострадавшего из воды. 

Выяснилось, что мужчина был не трезв. С диагнозом «общее переохлаждение тела» его доставили в больницу.


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