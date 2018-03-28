Видеофакт: пьяный мужчина провалился в полынью на Соже, работники МЧС спасли его с помощью доски и веревки

Вчера вечером на реке Сож в полынью провалился 52-летний мужчина.

К счастью, МЧС вовремя подоспело на место происшествия. Тонущий мужчина находился в 30 метрах от берега. Спасатели в помощью доски и веревки вытащили пострадавшего из воды.

Выяснилось, что мужчина был не трезв. С диагнозом «общее переохлаждение тела» его доставили в больницу.