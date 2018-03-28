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Средняя зарплата в Гомельской области падает два месяца подряд

  • 28 марта 2018, 11:44
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Главное статистическое управление Гомельской области отчиталось о размере средней начисленной заработной платы в феврале 2018 года.

Согласно официальным данным государственного ведомства, в среднем жители Гомельщины во втором месяце года получали 772,3 рубля.

Это незначительно, но меньше январского показателя — тогда размер средней начисленной зарплаты составил, согласно той же официальной статистике, 783,6 рублей.

Однако ни январский, ни февральский показатели не идут ни в какое сравнение с размером зарплаты, о которой сообщалось по итогам декабря 2017 года. Тогда показатель составлял аж целых 893 рубля. До «по пятьсот» оставалось, казалось бы, так близко...


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Места: Гомель (21920)

Метки: Экономика (13215)

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