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От яблок до гречки. Как изменились цены на продукты питания в магазинах Гомельской области за последний год

  • 28 марта 2018, 11:40
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«Деловой Гомель» сравнил средние цены на продовольственные товары, реализуемые в розничной сети Гомельской области (в магазинах и на городских рынках) в январе нынешнего года с аналогичным периодом прошлого года. За основу использовались официальные данные Белстата.

Топ-10 подорожавших продуктов питания

  • Яблоки +53,5%
  • Вино виноградное столовое +46,2%
  • Икра лососевых рыб +40,4%
  • Бананы +32,6%
  • Сухие молочные смеси для детского и диетического питания +30,2%
  • Орехи +29,6%
  • Рыба соленая и копченая деликатесная +24,8%
  • Консервы фруктовые для детского и диетического питания +24,6%
  • Овощи консервированные +23,0%
  • Вермишель, лапша +21,8%

Первое место по росту цен занимают яблоки, средние на которые в Гомельской области в январе нынешнего года более чем в полтора раза выше, чем годом ранее.

Второе место по росту не на продукты питания занимает столовое вино, цены на которые увеличились на 46%.

На 40% больше должны отдавать за покупку любители красной икры. Данный продукт занимает трете место по росту цен.

Почти на треть по сравнению с прошлогодним январем подорожали бананы.

Пятерку наиболее сильно подорожавших продуктов питания замыкают сухие молочные смеси, цены на которые в Гомельской области выросли в среднем на 30%.

Топ-10 подешевевших продуктов питания

  • Крупа гречневая −44,9%
  • Чеснок −34,9%
  • Крупа пшенная −18,3%
  • Виноград −16,5%
  • Огурцы свежие −14,5%
  • Куры (цыплята, включая бройлеров) −12,6%
  • Полуфабрикаты из мяса птицы −11,8%
  • Сахар-песок −11,4%
  • Крупа манная −10,0%
  • Рыба соленая и копченая −8,6%

Почти в два раза за прошедший год снизились цены на гречневую крупу — это первое место в рейтинге наиболее подешевевших продуктов питания в Гомельской области.

Второе место по снижению цен занимает чеснок. По сравнению с январем 2017 года цены на этот полезный овощ сократились более чем на треть.

Более чем на 10% подешевели шесть продуктов, среди них виноград, свежие огурцы, куры и сахар.

Отметим, что на уровень средней цены, помимо ценовых факторов, оказывает влияние изменение в ассортименте реализуемых товаров. Поэтому показатели динамики средних цен необходимо воспринимать с определенной долей условности.


Деловой Гомель
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Метки: Экономика (13215), Область (5275)

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