От яблок до гречки. Как изменились цены на продукты питания в магазинах Гомельской области за последний год

«Деловой Гомель» сравнил средние цены на продовольственные товары, реализуемые в розничной сети Гомельской области (в магазинах и на городских рынках) в январе нынешнего года с аналогичным периодом прошлого года. За основу использовались официальные данные Белстата.

Топ-10 подорожавших продуктов питания

Яблоки +53,5%

Вино виноградное столовое +46,2%

Икра лососевых рыб +40,4%

Бананы +32,6%

Сухие молочные смеси для детского и диетического питания +30,2%

Орехи +29,6%

Рыба соленая и копченая деликатесная +24,8%

Консервы фруктовые для детского и диетического питания +24,6%

Овощи консервированные +23,0%

Вермишель, лапша +21,8%

Первое место по росту цен занимают яблоки, средние на которые в Гомельской области в январе нынешнего года более чем в полтора раза выше, чем годом ранее.

Второе место по росту не на продукты питания занимает столовое вино, цены на которые увеличились на 46%.

На 40% больше должны отдавать за покупку любители красной икры. Данный продукт занимает трете место по росту цен.

Почти на треть по сравнению с прошлогодним январем подорожали бананы.

Пятерку наиболее сильно подорожавших продуктов питания замыкают сухие молочные смеси, цены на которые в Гомельской области выросли в среднем на 30%.

Топ-10 подешевевших продуктов питания

Крупа гречневая −44,9%

Чеснок −34,9%

Крупа пшенная −18,3%

Виноград −16,5%

Огурцы свежие −14,5%

Куры (цыплята, включая бройлеров) −12,6%

Полуфабрикаты из мяса птицы −11,8%

Сахар-песок −11,4%

Крупа манная −10,0%

Рыба соленая и копченая −8,6%

Почти в два раза за прошедший год снизились цены на гречневую крупу — это первое место в рейтинге наиболее подешевевших продуктов питания в Гомельской области.

Второе место по снижению цен занимает чеснок. По сравнению с январем 2017 года цены на этот полезный овощ сократились более чем на треть.

Более чем на 10% подешевели шесть продуктов, среди них виноград, свежие огурцы, куры и сахар.

Отметим, что на уровень средней цены, помимо ценовых факторов, оказывает влияние изменение в ассортименте реализуемых товаров. Поэтому показатели динамики средних цен необходимо воспринимать с определенной долей условности.