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В ближайшие дни учебную тревогу объявят в 30 торговых центрах Гомельской области

  • 28 марта 2018, 11:07
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Сотрудники МЧС попросили граждан с пониманием отнестись к предстоящим неудобствам.

После трагедии в Кемерово, белорусские власти взялись на проверку всех крупных объектов скопления людей. В частности, в Гомельской области учебная тревога уже в ближайшие дни будет объявлена в тридцати крупных торговых центрах, сообщает телеканал СТВ.


«В связи с произошедшими трагическими событиями в Российской Федерации уделяется внимание таким объектам. Здесь и система пожаротушения, и система оповещения людей о пожаре — она зонирована, управляема, свои функции, как видите, она выполнила», — пояснил Сергей Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС.

Директор одного из гипермаркетов, Сергей Пашковский, в свою очередь, попенял на неудобства, однако резонно заметил, что это — такой случай, когда лучше, что называется, перебдеть.

«Конечно, неудобство. Это и потеря товарооборота: как бы там ни было, а полчаса времени потеряли. Но я считаю, что лучше все-таки перестраховаться и быть уверенным, что в случае ЧП наш объект готов к эвакуации», — сказал Геннадий Пашковский в комментарии телеканалу.


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Метки: Общество (29434), Область (5274)

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