Противотанковое ружье, стартовый пистолет, винтовка Мосина и почти 1,5 тонны взрывчатки. Подведены итоги операции «Арсенал»

С 19 по 23 марта в Гомельской области проходил комплекс мероприятий «Арсенал». Результат впечатляющий: из оборота выведено 330 единиц различного оружия, 3782 единиц боеприпасов различных калибров, 41 взрывное устройство и 1344 гр взрывчатых веществ.

Юрий Пилькевич рассказал о самых впечатляющих «находках».

В ОВД администрации Железнодорожного района г. Гомеля обратился гомельчанин 1964 года рождения, который добровольно выдал стартовый пистолет, обнаруженный при разборе вещей оставшихся после смерти отца.

При проверке населённых пунктов Тонежского сельского Совета в Лельчицком районе, обнаружено и изъято незарегистрированное в установленном порядке гладкоствольное охотничье ружье «ТОЗ-БМ», 16-го калибра 1957 года выпуска. В отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.71 КоАП Республики Беларусь.

В ходе проведения осмотра домовладения жителя Житковичского района 1961 года рождения, обнаружено и изъято гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ-54», 12-го калибра и 43 патрона к нему, а также 28 патронов 16-го калибра. В отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.71 КоАП Республики Беларусь.

В Октябрьский РОВД обратился житель д. Хоромцы, который добровольно выдал однозарядное противотанковое ружьё образца 1941 года системы Дегтярёва калибра 14,5 мм и рассказал, что обнаружил его во время проведения работ по сносу ветхого нежилого дома.





В Лельчицком районе сотрудниками милиции во взаимодействии с межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь произведен осмотр домовладения жителя деревни Буйновичи 1957 года рождения. В ходе его проведения обнаружено и изъято 17 боеприпасов к огнестрельному оружию. По результатам проведенной баллистической экспертизы 3 боеприпаса являются патронами калибра 9 мм и 14 боеприпасов калибра 5.6 мм к огнестрельному оружию с нарезным стволом пригодными для производства выстрела. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.2 ст.295 УК Республики Беларусь.

В ходе осмотра домовладения жителя Рогачева 1983 года рождения обнаружен и изъят ствол со ствольной коробкой от винтовки системы «Мосина» и 7 боеприпасов калибра 7.62 мм. По заключению баллистической экспертизы указанные боеприпасы пригодны для стрельбы из огнестрельного оружия с нарезным стволом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.2 ст.295 УК Республики Беларусь.





В деревне Семурадцы Житковичского района местный житель1961 года рождения хранил гладкоствольное охотничье ружье «ТОЗ-БМ» 16-го калибра, 4 патрона к нему, а также 138 боеприпасов калибра 5.6 мм. В ходе проведения дальнейшего разбирательства гражданин привлечен к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 23.71 КоАП Республики Беларусь.





Марат Файзуллин напомнил, что за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества. Лица, добровольно сдавшие нелегально хранящееся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел, от уголовной и административной ответственности освобождаются.