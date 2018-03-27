Трансторгбизнес (Марко) 26/03 - 01/04:

В Гомеле разыскивают очевидцев драки в «Немо», в результате которой были причинены тяжкие телесные повреждения — фото

  • 27 марта 2018, 18:16
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Ночью 11 марта в «Немо» завязалась драка. Добром потасовка не закончилась: одному из посетителей клуба были причинены тяжкие телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, поэтому разыскиваются люди, которые могли стать свидетелями происшествия. На сайте УВД разместили фото очевидцев.




Если вам знакомы эти люди, просьба связаться по телефонам +375 (44) 557-69-82 или 102.


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Места: Гомель (21912)

Метки: ДТП и ЧП (210)

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