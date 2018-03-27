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31 марта в Гомеле любителей анимэ ждут на фестивале FreeTime-Fest

  • 27 марта 2018, 15:53
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Уникальный мультифандомный проект организован FT-Clan (белорусским анимэ-сообществом с филиалами в Беларуси). В четвертый раз он воссоединит японскую и белорусскую культуру.

Запланирован конкурс на лучший косплей (от английского costume play — костюмированная игра), сюжетных сценических постановок, вокального мастерства, а также Kawaii Contest — творческое соревнование для молодых дизайнеров.

Фестиваль пройдет в ГЦК, начало в 12.00.


Гомельская правда
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Места: Гомель (21910)

Метки: Афиша (1825)

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