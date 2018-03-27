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Видеофакт: как в Гомеле на «Городских собраниях» отметили столетие БНР

  • 27 марта 2018, 15:33
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«Сильные Новости» уже писали о мероприятии ГДФ, которое было посвящено столетию Белорусской народной республики. Предлагаем к вашему вниманию видео, которое лучше передаст атмосферу события.

Напомним, на городских собраниях, которые регулярно проводит центр регионального развития «ГДФ», прошла встреча, посвященная столетию белорусской государственности. На ней выступили историки Юрий Глушаков и Евген Меркис, а также белорусский бард, который много лет прожил в Гомеле, Змитер Бартосик.


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Люди в материале: Юрий Глушаков (39), Евгений Меркис (55), Змитер Бартосик (2)

Места: Гомель (21910)

Метки: Общество (29424), Гражданское общество (1870)

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