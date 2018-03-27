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В центре Гомеля на пешеходном переходе автомобиль сбил 29-летнюю девушку

  • 27 марта 2018, 13:19
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Вчера примерно в 17.30 на Крестьянской под колеса авто попала девушка: она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил 55-летний водитель на Dacia Logan.

В результате аварии пешеход получила телесные повреждения и госпитализирована в хирургическое отделение.


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Места: Гомель (21910)

Метки: ДТП и ЧП (208), Авто (5097)

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