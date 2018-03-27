В православных храмах Гомеля молились за погибших в Кемерово

Панихиды по погибшим во время пожара в российском Кемерово прошли 27 марта во всех православных храмах Гомеля, в том числе в Петропавловском соборе — главном храме областного центра.

«Страшная весть о гибели людей, среди которых много детей, отзывается в сердце каждого человека, и церковь не может остаться в стороне», — отметил руководитель информационного отдела Гомельской епархии протоиерей Олег Кострома.

Он выразил соболезнования родственникам погибших от имени архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана, сообщает БелаПАН.





Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, шестеро числятся пропавшими без вести. Среди погибших как минимум девять детей. В больницы за помощью обратились 44 человека.