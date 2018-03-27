Трансторгбизнес (Марко) 26/03 - 01/04:

В православных храмах Гомеля молились за погибших в Кемерово

  • 27 марта 2018, 13:03
  • 592
  • 0



Панихиды по погибшим во время пожара в российском Кемерово прошли 27 марта во всех православных храмах Гомеля, в том числе в Петропавловском соборе — главном храме областного центра.

«Страшная весть о гибели людей, среди которых много детей, отзывается в сердце каждого человека, и церковь не может остаться в стороне», — отметил руководитель информационного отдела Гомельской епархии протоиерей Олег Кострома.

Он выразил соболезнования родственникам погибших от имени архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана, сообщает БелаПАН.


Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, шестеро числятся пропавшими без вести. Среди погибших как минимум девять детей. В больницы за помощью обратились 44 человека.


Naviny.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Кемерово (16), Гомель (21910)

Метки: Общество (29424)

Читайте также

Среди 64 погибших при пожаре в Кемерово 41 ребенок

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 27/03 - 28/03:

Самое читаемое