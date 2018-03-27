Минфин: долговые обязательства бюджета Гомельской области превышают доходы на 140%

Долговые обязательства практически всех областных бюджетов превышают порог экономической безопасности. Такие данные были обнародованы на февральской коллегии Минфина, материалы которой опубликованы в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит», издаваемого министерством.
По оценкам Минфина, на 1 января 2018 года совокупный уровень долга местных бюджетов (прямого и гарантированного) составил 5% к ВВП.
«Долг всех областных бюджетов, за исключением Брестской области, превышает порог экономической безопасности, установленный бюджетным законодательством (не более 80% объема доходов бюджета без учета субвенций и трансфертов)», — констатирует Минфин.
По данным ведомства, обязательства Минской области составляют 190% доходов (выше порогового значения в 2,4 раза), Гродненской — 158% (в 2 раза), Могилевской, Витебской и Гомельской — 140–145% (в 1,8 раза).
«Дальнейшее наращивание долгов местных бюджетов недопустимо», — полагает Министерство финансов.
Как сообщает ведомство, с целью недопущения роста областных бюджетов местным властям запрещено осуществлять эмиссию валютных облигаций. Соответствующие изменения уже внесены в Бюджетный кодекс.
«Во-вторых, необходимо полностью исключить новые заимствования для финансирования дефицита бюджета. В-третьих, обязательства по всем выпущенным облигациям должны исполняться своевременно и в полном объеме», — говорится в материалах Минфина.
По данным ведомства, основная нагрузка на бюджеты, связанная с исполнением долговых обязательств, приходится на ближайшие три года.
Основным источником их погашения являются средства от возврата заемщиками переложенных на бюджет кредитов, отмечает Минфин.
«Такой подход предусмотрен бизнес-планами развития этих организаций. Макроэкономические условия, в которых они разработаны, как минимум не ухудшились. Объективной основы для их невыполнения нет. На дополнительную поддержку из республиканского бюджета в погашении местных займов рассчитывать не стоит», — заявляет Министерство финансов.
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