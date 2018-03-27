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Фотофакт: как житель Гомельского района варил амфетамин прямо у себя дома

  • 27 марта 2018, 11:23
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Автомобиль 30-летнего жителя деревни Лопатино в поселке Янтарный остановили сотрудники наркоконтроля. В салоне они нашли 0,7862 грамм порошка, который оказался амфетамином.


По месту жительства водителя была обнаружена целая нарколаборатория. Сырье поступало из России, а готовый продукт «химик» намеревался продавать.


Правоохранители изъяли множество химикатов и оборудования: серная кислота, азотная кислота, растворители, стеклянные емкости и посуда, полимерные емкости с продуктами отходов изготовления амфетамина, металлический штатив, электрическая плитка, электронные весы и прочее.

Возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РБ.



gomel.today
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Места: Гомель (21910), Область (30)

Метки: Криминал (9593)

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