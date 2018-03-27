Трансторгбизнес (Марко) 26/03 - 01/04:

«Опель» и фура не поделили мост и вызвали затор на Барыкина – фотофакт

  • 27 марта 2018, 10:54
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ДТП на Кузнечном мосту случилось сегодня несколько часов назад.

Легковушка оказалась прижата фурой к ограждению моста. Официальных подробностей случившегося нет, но, вероятно, водитель «Опеля» не пропустил грузовик на обгоне.


Фото — Это Гомель, детка!


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Места: Гомель (21910)

Метки: Авто (5097), ДТП и ЧП (208)

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