«Опель» и фура не поделили мост и вызвали затор на Барыкина – фотофакт

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130 31 марта в Гомеле любителей анимэ ждут на фестивале FreeTime-Fest Уникальный мультифандомный проект организован FT-Clan (белорусским анимэ-сообществом с филиалами в Беларуси). В четвертый раз он воссоединит японскую и белорусскую культуру....

192 Видеофакт: как в Гомеле на «Городских собраниях» отметили столетие БНР «Сильные Новости» уже писали о мероприятии ГДФ, которое было посвящено столетию Белорусской народной республики. Предлагаем к вашему вниманию видео, которое лучше передаст атмосферу события....

309 Как в Беларуси работу поликлиник переведут на электронные карточки и можно ли от них отказаться Белорусов, которые отказались от перевода их медицинских карт в электронный вариант, пока нет. Об этом во время открытия международной специализированной выставки «Здравоохран...