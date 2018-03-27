В Гомеле мужчина дважды ударил женщину ножом в область сердца, чтобы забрать сумку с мелочью. Преступник задержан

Начальник управления уголовного розыска УВД полковник Виктор Чикунов заявил, что такого наглого и дерзкого преступления на Гомельщине не было давно.

О подробностях дела рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Днем 23 марта жительница Гомеля, 1951 года рождения пошла в продуктовый магазин на улице Павлова областного центра. Подойдя к двери, увидела, что торговое заведение закрыто. Вдруг женщина почувствовала удар ножа сбоку в область сердца. Она повернулась и получила второй удар в грудь. Перед ней стоял немолодой мужчина и пытался стащить с её плеча женскую сумку. Женщина попросила не трогать её, ведь внутри была мелочь. Но нападавший всё же вырвал сумку и побежал.

Потерпевшая пошла за ним в сторону проспекта Октября. Подойдя к химчистке «Снежинка», рассказала водителю дорогой иномарки о случившимся и попросила подвезти домой. Но молодой парень ответил, что вначале заберет ковер из чистки, а потому уж разберётся с просьбой. Не получив помощи, гомельчанка сделала нескольких шагов и почувствовала, как ноги стали ватными. В это время мимо проходил инспектор-дежурный оперативно-дежурной службы 1-го городского отделения милиции Советского РОВД г. Гомеля лейтенант милиции Евгений Кузнецов.

— Я находился на выходном дне и шел из отделения банка, когда увидел женщину, — рассказывает Евгений. — Было видно, что у неё проблемы со здоровьем. Обратившись к ней, спросил, чем могу помочь. Она попросила провести её до ближайшего здания. Взяв меня за руку, женщина прошла шагов десять и стала опускаться на дорогу. Поддержав её, все же вызвал скорую. И здесь она меня ошарашила, сказав, что неизвестный, ударив ножом, похитил сумку.

Евгений Кузнецов сообщил о преступлении в оперативно-дежурную службу, вновь набрал скорую, попросив медиков поторопиться. Затем стал осматривать верхнюю одежду и заметил следы от лезвия. Милиционер расстегнул дубленку, увидел красное пятно. Пока ждали медиков и милицейский наряд, женщина несколько раз тихо просила отвести её домой, ведь там ждёт пожилая мама, которой 95 лет.

Машина скорой медицинской помощи, включив проблесковые маячки, помчалась в больницу. В это время на месте происшествия уже работала следственно-оперативная группа.

— Такого дерзкого и наглого преступления на Гомельщине давно не было, — говорит начальник управлении уголовного розыска УВД полковник милиции Виктор Чикунов. — Поэтому на ноги подняли всех оперативников областного управления и Советского РОВД г. Гомеля. К розыску подключились опытные сотрудники управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области. По крупицам собирали необходимую информацию, работали круглосуточно. В конечном итоге к воскресному вечеру установили личность неизвестного.

По подозрению в совершении преступления задержан уроженец г. Гомеля, 1963 года рождения. Мужчина вернулся из Российской Федерации, отбыв наказание в местах лишения свободы за убийство. До задержания проживал в областном центре с сожительницей. Правоохранители нашли похищенное имущество и предполагаемое орудие преступления. Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 п.12 ч.2 ст. 139 УК Республики Беларусь (покушение на убийство) и по ч.3 ст.207 УК Республики Беларусь (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения), проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.