Фотофакт: пока украинскую фуру доставали тягачом из кювета, российская попыталась прорваться на мост через бетонные блоки заграждения

В субботу «Сильные Новости» писали об аварии, которая произошла на гомельской объездной автодороге, где около Бобовичей и закрытого для проезда большегрузов моста через Сож в кювет вылетела украинская фура. В воскресенье, пока спецтехника вытаскивала автомобиль из снежного плена, другая фура проехала на мост.

































Работы по извлечению грузового автомобиля начались еще в субботу, но окончательно освободить автомобиль из сугробов смогли только в воскресенье. В первый день бульдозер ковшом расчистил пространство для маневра, а в воскресенье тягач КРАЗ вытянул ее на асфальт.





































В то же самое время фура с российскими номерами, несмотря на бетонные блоки заграждения, попыталась прорваться через мост, закрытый для проезда большегрузного транспорта. Сбив заграждения, машина смогла преодолеть мост, но застряла на съезде, заблокировав проезд для других авто. На место прибыли сотрудники ГАИ, чтобы оформить ДТП и нарушение.

















Корреспондент «Сильных Новостей» пообщался с дорожными службами. По словам инспектора ГАИ, в этот же день через ограждения проехал автобус, получил повреждения, но ему удалось скрыться. Сотрудники дорожной службы, которые приехали, чтобы оценить повреждения, пожаловались, что это уже третий случай за неделю. Несмотря на все попытки ограничить проезд через аварийный мост, автомобилисты все равно пытаются проскочить через него — повреждают ограждения и перемещают бетонные блоки.











