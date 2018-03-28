Сезон брусничных ночей открыт: в линейке Seth&Riley’s Garage появился новый вкус

В преддверии весны и летних вечеринок 24/7 в линейке уже знакомых белорусам слабоалкогольных напитков Seth&Riley’s GARAGE появился новый сорт — брусничный GARAGE Hard Lingonberry Drink. Ягодная новинка стала третьим хитом в «гаражной» серии, доступной в магазинах по всей Беларуси.
Благодаря добавлению натурального сока брусники новый напиток
на основе пива обладает насыщенным рубиновым цветом и сладковатым
ароматом. С такими запоминающимися внешними «данными» и оригинальным
мягким вкусом новинке не сложно оказаться в центре модной летней
вечеринки на природе или в ночном клубе.
Именно с известных 24/7 тусовок на побережье в Майами мода на хард
дринки распространилась по всему миру. В жарких южных штатах популярны
холодные лимонады на натуральном соке, их пьют в течение всего дня
с добавлением льда и мяты, а ближе к вечеру, когда открываются двери
клубов, в составе появляется алкоголь. Подают такие напитки, как
правило, в особой кружке под названием «джар».
— Мы представляем новинку в линейке специально к летнему сезону,
потому что знаем: легкая кислинка, присущая натуральному соку брусники,
в сочетании с кубиками льда и свежей мятой является классическим
рецептом для солнечной ясной погоды, — рассказывает Валерия Рудник, бренд-менеджер
Seth&Riley’s Garage в Беларуси. — В линейке Seth&Riley’s GARAGE
белорусам теперь доступны 3 сорта: Hard Lemon drink со вкусом лимона,
имбирный Hard Ginger drink и брусничный Hard Lingonberry.
Любители летних оттенков могут добавить в напиток лимонный сок или
свежие фрукты, а для придания более насыщенного ягодного аромата
поэкспериментировать со сладкими сиропами. Столичные бармены уже сейчас
начали предлагать свои варианты коктейлей на основе нового напитка,
обещающего стать must-have всех
главных вечеринок лета. Среди самых необычных рецептов — сочетать
брусничный хард дринк с корицей или острым соусом табаско.
Новый GARAGE Hard Lingonberry появился в торговых сетях по всей Беларуси на прошлой неделе. Рекомендованная цена — 1.95 руб.
Самое обсуждаемое
Власти Гомеля ответили на призыв граждан не убивать бездомных собак электрическим током
Гомельчанина вызвали на военные сборы, но передумали забирать после заявления, что он — «оппозиционер и может выстрелить не в ту сторону»
Во Владимирской области толпа девятиклассников избила мальчишку-инвалида ради забавы — видео
Фотофакт: детскую площадку в 19-ом микрорайоне оборудовали... курилкой
В Гомеле мужчина дважды ударил женщину ножом в область сердца, чтобы забрать сумку с мелочью. Преступник задержан
Серьезная авария возле ТЦ «Карусель» — столкнулись несколько машин — фото, видео
В Гомеле разыскивают парня, который устроил драку в троллейбусе и поднял руку на девушку