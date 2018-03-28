Сезон брусничных ночей открыт: в линейке Seth&Riley’s Garage появился новый вкус

В преддверии весны и летних вечеринок 24/7 в линейке уже знакомых белорусам слабоалкогольных напитков Seth&Riley’s GARAGE появился новый сорт — брусничный GARAGE Hard Lingonberry Drink. Ягодная новинка стала третьим хитом в «гаражной» серии, доступной в магазинах по всей Беларуси.

Благодаря добавлению натурального сока брусники новый напиток на основе пива обладает насыщенным рубиновым цветом и сладковатым ароматом. С такими запоминающимися внешними «данными» и оригинальным мягким вкусом новинке не сложно оказаться в центре модной летней вечеринки на природе или в ночном клубе.

Именно с известных 24/7 тусовок на побережье в Майами мода на хард дринки распространилась по всему миру. В жарких южных штатах популярны холодные лимонады на натуральном соке, их пьют в течение всего дня с добавлением льда и мяты, а ближе к вечеру, когда открываются двери клубов, в составе появляется алкоголь. Подают такие напитки, как правило, в особой кружке под названием «джар».

— Мы представляем новинку в линейке специально к летнему сезону, потому что знаем: легкая кислинка, присущая натуральному соку брусники, в сочетании с кубиками льда и свежей мятой является классическим рецептом для солнечной ясной погоды, — рассказывает Валерия Рудник, бренд-менеджер Seth&Riley’s Garage в Беларуси. — В линейке Seth&Riley’s GARAGE белорусам теперь доступны 3 сорта: Hard Lemon drink со вкусом лимона, имбирный Hard Ginger drink и брусничный Hard Lingonberry.

Любители летних оттенков могут добавить в напиток лимонный сок или свежие фрукты, а для придания более насыщенного ягодного аромата поэкспериментировать со сладкими сиропами. Столичные бармены уже сейчас начали предлагать свои варианты коктейлей на основе нового напитка, обещающего стать must-have всех главных вечеринок лета. Среди самых необычных рецептов — сочетать брусничный хард дринк с корицей или острым соусом табаско.

Новый GARAGE Hard Lingonberry появился в торговых сетях по всей Беларуси на прошлой неделе. Рекомендованная цена — 1.95 руб.



