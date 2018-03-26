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Посетителей и работников «Евроопта» по улице Хатаевича эвакуировали по тревоге — фото, видео

  • 26 марта 2018, 18:43
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В Гомеле работники МЧС проводили учения по отработке внештатной ситуации в крупном торговом центре.

Около 17.00 в гипермаркете «Евроопт» на улице Хатаевича (бывшая «Линия») прозвучал сигнал тревоги. Как сообщили «СН» очевидцы, по громкоговорящей связи всем посетителям и персоналу было предложено срочно покинуть помещение в связи с пожарной опасностью. Все покупатели и работники торговли спешно вышли на улицу. Только после этого они узнали, что данная ситуация — учебная.


Эвакуация прошла успешно и без паники. Был развернут рукав пожарного гидранта, часть сотрудников вооружилась ручными огнетушителями. Все происходившее снималось на видеокамеры. После чего работа гипермаркета была возобновлена в обычном режиме.


— Такие учения нужны. Радует, что сегодня не было паники, — отметил директор магазина Геннадий Пашковский в комментарии «Гомельской правде». — Каждый сотрудник нашего торгового объекта проходит обязательный инструктаж по технике пожарной безопасности.


Напомним, после жуткой трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибло более 60 человек, президент Беларуси распорядился проверить все подобные объекты в нашей стране.


gomel.today, фото: /«Гомельская правда»
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