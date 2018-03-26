Почему гомельчане так часто кончают жизнь самоубийством?

Пугающие данные озвучили 15 марта на областном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией — суициды опережают в Гомельской области все случаи смертей от внешних причин.

Суицид чести

До последнего времени статистика по самоубийствам в нашем регионе считалась закрытой информацией. Впрочем, и после вышеупомянутого мероприятия конкретные цифры пока не были озвучены. Краткая информация о ходе совещания появилась на сайте Генеральной прокуратуры РБ. Пока лишь названа страшная тенденция — суициды у нас уносят больше жизней, чем убийства, ДТП, производственный травматизм и другие несчастные случаи.





Уход из жизни по собственной воле — явление не новое. Несмотря на то, что и православие и другие религии всегда осуждали самоубийство, оно никогда не было у нас редкостью. В начале XX века самострелы культивировались среди офицерства, дворянства и разночинной интеллигенции — из соображений чести или на почве романтической любви. В 1910 году покончил с собой уроженец Брагина, литератор и публицист Сергей Полуян, «белорусский Белинский», которому посвятил свой «Венок» Максим Богданович. Он оставил посмертную записку, в которой говорил, что не может так жить, не имея шансов изменить несправедливое общество, вынужденный терпеть унизительную нищету и царящий вокруг произвол.

В СССР считалось, что советский человек с его уверенностью в завтрашнем дне к таким проявлениям «мелкобуржуазного протеста» и «мещанского сознания» менее склонен. Однако суициды все же встречались. Так, с введением НЭПа некоторые идейные коммунисты кончали с собой в знак несогласия с реставрацией капитализма. В 37-м году суицид был зачастую единственным способом избежать незаконных репрессий.

По рассказам очевидцев, в конце 50 — начале 60-х годов несколько громких самоубийств потрясли Гомель: в одном случае молодой человек из семьи известных родителей, обвиненный в участии в групповом изнасиловании, сбросился с башни обозрения в парке Луначарского, в другом — девушка, занимавшаяся в Гомельском аэроклубе, специально не раскрыла парашют...

Самоутопление в стакане

Но в чем же причина столь высокого уровня самоубийств в наше время?

Сегодня в обществе гораздо меньше социального идеализма и максимализма, а также следования моральному кодексу, за который люди ранее готовы были расплачиваться своими жизнями. На совещании в прокуратуре Гомельской области было сказано, что в более чем половине случаев фактором, сопутствующим суициду, был алкоголизм. Вызывает ли спиртное стойкое желание уйти из жизни?





Механизм действия алкоголя таков, что сначала наступает эйфория и возбуждение, а потом — торможение нервных реакций. К немедленному суициду это не располагает. Правда, для многих страдающих алкогольной зависимостью бывают характерны депрессии. Но угнетенное состояние и чувство вины легко снимается тем же вином. К тому же алкоголики зачастую — крайние эгоисты. И просто так сводить счеты с жизнью им не очень свойственно. Впрочем, обратимся к мнению специалиста. Ирина, врач одного из гомельских учреждений здравоохранения, говорит:

— Для алкоголиков чаще характерна симуляция самоубийства с целью вымогательства денег на выпивку. Но иногда, по неосторожности, это приводит к реальной смерти. Другой случай, когда они кончают с собой, — это наступление алкогольного психоза с появлением устрашающих видений. В целом же, если говорить о суицидах, то совершающие их люди условно могут быть подразделены на два типа. Первый — это люди, которые изначально не могут найти свое место в жизни, и все их существование причиняет им страдания. Корректировать такие случаи очень сложно. У меня был больной, страдающий бредовыми расстройствами, ему были прописаны нейролептики. Насупило улучшение, но пациент самостоятельно прекратил их прием. В результате он надел на голову мешок, сверху замотал проволокой. Спасти его, к сожалению, не удалось — он погиб от асфиксии. И второй тип — ситуативные самоубийства по разным причинам, включая неблагоприятные жизненные обстоятельства, с которыми психика человека по тем или иным причинам не смогла справиться. Здесь своевременная психологическая помощь, как правило, способна помочь человеку.

Таким образом, злоупотребление спиртным, безусловно, является одним из важных факторов, провоцирующих самоубийства. Но не единственным, и видимо — не самым главным. Собственно говоря, и сам алкоголизм — болезнь социальная. Тяга к стакану, как и самоубийства, часто бывает порождена желанием уйти от тяжелой реальности.

За нынешними самоубийствами, похоже, стоит целый комплексом глубоких социально-психологических причин.

Смертельное бегство от социальной действительности

Посмотрим внимательней на трагические случаи, известные нам из СМИ или от свидетелей. В 90-е годы работник ЗЛиНа бросился в расплавленный металл. Пресса того времени сообщала, что до этого страшного шага рабочего довели экономические причины. В июне 2017 года Гомель потряс случай, когда работница «Коминтерна» подожгла себя прямо на проходной предприятия. Администрация предприятия заявила, что покончившая с собой была психически нездоровой. Одновременно в СМИ появилась информация, что погибшей начислили пенсию без учета значительной части ее трудового стажа, а также сократили на треть ее оплачиваемые рабочие часы.

Сегодня большинство работников находится под колоссальным психологическим давлением со стороны нанимателя. Угроза увольнения, контракты, жесткий прессинг и мелочные придирки начальства, система контроля через видеокамеры и даже «прослушку», атмосфера нездорового соперничества на рабочих местах с поощрением доносительства, использование в некоторых компаниях рейтинга «на выбывание» — все это ведет к накапливанию психологических травм, что в определенный момент может привести к срыву с трагическими последствиями. В период действия Декрета № 3 весной 2017 года в Беларуси было отмечено несколько случаев самоубийств в состоянии социального отчаяния.





Но не лучшим образом обстоит дело и у противоположной стороны. Нередкими стали сведения счетов с жизнью либо их попытки из-за невыплаченных кредитов либо проблем с бизнесом. По негласным источникам, количество коммерсантов, проходящих стационарное лечение либо постоянно пользующихся услугами психиатров и психологов, чрезвычайно велико. Жесткая конкуренция на рынке и административные проблемы ведут к колоссальной стрессовой нагрузке, и не каждая психика способна это выдержать. Прием сильнодействующих успокаивающих препаратов среди предпринимателей и руководителей со стажем — обычное дело.

А вот случаи, о которых СМИ не писали. В 2013 году покончил с собой заведующий кафедрой Гомельского государственного медицинского университета. По словам работавших с ним людей, этот специалист, которого называли «отцом всех терапевтов» Гомельской и Могилевской областей, вдруг не прошел очередной конкурс на должность завкафедры. Коллеги официально обратились в одну из главных республиканских газет с просьбой провести расследование этой трагедии.

В 2017 году свела счеты с жизнью работница одного из гомельских учреждений культуры. Зарплата в этой сфере, как известно, одна из самых низких. Молодая женщина после первого развода вновь вышла замуж, имела ребенка. Но новый муж оставил семью. В один из дней знакомые ждали ее возле подъезда, девушка должна была выйти на прогулку. Друзья звонили в домофон, когда с верхнего этажа на землю тяжело упало тело. Спасти жизнь девушки не удалось...

В июне 2017 года прямо в цеху во время ночной смены повесился 22-летний рабочий ОАО «Речицадрев».

А вот последние известные суицидальные случаи. 6 января 2018 на стадионе гимназии № 36 был обнаружен труп 16-летнего молодого человека, висящего в петле. 8 января в Урицком во дворе школы на березе нашли повешенным 22-летнего парня.

18 января 2018 года в высотном доме в районе ЗИПа пыталась покончить с собой 15-летняя школьница.





Опасное плавание с синими китами

Особое место в случаях с подростками занимают суицидальные группы в социальных сетях — «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20» и другие. Впрочем, некоторыми существование «групп смерти» уже оспаривается. Даже говорят, что они специально придуманы СМИ в погоне за читателями. А на деле это будто бы просто квесты такие. Пишут и о том, что админы этих групп наоборот, якобы пытались помочь ребятам с суицидальными наклонностями. Или просто шутили в стиле «черного юмора».

Но мне лично доводилось видеть, как гомельские подростки, закрыв глаза руками, переходили оживленную шестиполосную магистраль. Случаи реальных подростковых самоубийств в Гомеле также известны. Похоже, что умелые манипуляторы в мировой паутине то ли из жажды самоутверждения, то ли по иным соображениям, но легко трансформируют тягу молодых людей к рисковому и необычному поведению в суицидальные поступки. Затем берут подростков под жесткий психологический контроль и путем запугивания, в том числе — угрозами в адрес близких, подводят к суициду.





Подростки и молодые люди в сегодняшнем обществе — одна из самых уязвимых групп. Социальное расслоение, нагнетаемые соображения престижа, к которым очень чувствительно их сознание, вкупе с бесконтрольными потоками самой разной информации и соблазнами постоянно создают угрозы для неокрепшей психики.

Гомельский врач Ирина говорит:

— Сегодня у молодых людей очень много патологий характера. СМИ наводнены агрессивной информацией, постоянно муссируются убийства и смакуются подробности разного рода насилия. И подростковая психика защищается от агрессии окружающего мира компенсационным механизмом обесценивания жизни.

Случаи самоубийства по внушению, иногда групповые, известны в практике тоталитарных религиозных сект. Самый массовый суицид членов церкви «Народный храм в Джонстауне (Гайана) произошел в 1978 году. Однако многие утверждают, что за этой гибелью 911 человек стоит заговор спецслужб. В 1994 году в результате массовых самоубийств и убийств в Швейцарии и Канаде погибло 75 членов «Ордена Храма Солнца». Однако современные средства коммуникаций и НЛП позволяют подвергать деструктивному внушению, включая суицидальную практику, значительно большие массы людей.

Общество всеобщего напряжения

Многие люди, приезжающие в Беларусь из ближнего и дальнего зарубежья, обращают внимание на то, что наши сограждане стали выглядеть мрачными, озлобленными, неразговорчивыми и замкнутыми в себе. Не только социальные трудности ведут к угнетенному состоянию, но и общая психологическая атмосфера. И на работе, и дома нашему человеку зачастую навязывается комплекс виновности и несостоятельности. Работодатель, чтобы принудить персонал работать за копейки, часто унижает работников, третирует их как ленивых и не на что не способных бездельников: «Вы ленивые скоты, потому я и плачу вам так мало». В семье, особенно в отношении мужчин, постоянно звучат претензии к их низким зарплатам: «Ты жалкий неудачник и не можешь обеспечить своих детей. И зачем я вышла за тебя замуж?»

Родители, опасаясь попасть под СОП, по делу и без дела подавляют своих детей. Все это происходит на общем фоне звучащих с самых высоких трибун бесконечных требований «ужесточить» и «беспощадно наказать», постоянного повышения цен, тарифов, введения все новых поборов. Хвалить работников, прибегать к мерам «морального стимулирования», как в прошлом — сейчас не в тренде. А между тем, это создавало ранее хотя бы атмосферу психологической разрядки. Человек чувствовал себя востребованным, даже устная благодарность придавала ему силы и уверенность.





В 2017 году Беларусь заняла 2-е место в Европе и 14-е — в мире по количеству самоубийств на душу населения. Рядом с нами в этом печальном рейтинге расположились все наши соседи, большинство их которых находится в зоне экономической и социальной депрессии. В Европе по суицидам РБ обогнала только Литва. В Беларуси на 100 тысяч человек совершается 19 самоубийств. Мужчины в Беларуси добровольно рвут с жизнью в 4 раза чаще, чем женщины.

Более утешительной выглядит информация о том, что по сравнению с лихими 90-ми количество самоубийств у нас сократилось вдвое.

Характерно , что по индексу удовлетворенности жизнью, мы занимаем также невысокие позиции — 67-е место из 155 позиций в 2017 году. При этом более бедные страны, такие, например, как Коста-Рика или Малайзия, демонстрируют более бодрое самоощущение их граждан. Действительно, во многом дело здесь в системе ценностей, господствующих в обществе. Несмотря на реальное падение уровня жизни в последние десятилетия, нам еще далеко до многих стран Азии или Латинской Америки. Но дополнительный стресс добавляет то, что многие люди не могут следовать стандартам потребления, навязываемым коммерческой рекламой. Другой провоцирующий фактор — чувство одиночества, заброшенности, никому ненужности в холодном и чужом мире всеобщего соперничества и недоброжелательности. Даже интернет-форумы сегодня дышат агрессией и цинизмом. Изменение психологического климата в обществе — первейшая задача предупреждения самоубийств.

Терапия человеческого отношения

Что же следует сделать, чтобы не дать разразиться новым трагедиям?

Не случайно, что сегодня так модны всевозможные тренинги — особенно психологические, позволяющие поднять свою самооценку. Дело — хорошее, но только если занимаются им квалифицированные профессионалы. В социальных сетях также все чаще вывешиваются мотивирующие посты — типа «Поверь в себя». Однако в море негативной информации и на фоне реальной действительности они не всегда выглядят убедительными.

После того, как один из гомельских подростков покончил с собой, в школах забили тревогу. Гомельские педагоги сообщают, что социальные страницы учеников теперь обязаны контролировать их учителя. Следует обращать внимание на информацию, пропагандирующую самоубийства, алкоголь, наркотики, терроризм/экстремизм. При наличии такого рода материалов в известность должен ставиться директор школы, социальный педагог, психолог, родители ученика. Правда, нормальные педагоги стараются до постановки на СОП дело не доводить, и просто просят подростков удалять такие посты.





На упомянутом совещании в прокуратуре Гомельской области говорилось о том, что в ряде случаев специализированные медицинские службы — не дорабатывают. Так, ряд номеров «телефонов доверия» оказались фейковыми. Более четкая работа компетентных специалистов в этой области, конечно, необходима. Но едва ли только врачи и педагоги способны справиться с этой глобальной проблемой.

Изменение психологического климата в обществе, внимание и уважение к человеку — первейшая задача предупреждения самоубийств.

Эксперты подтверждают это мнение. Врач Ирина говорит:

— Для принятия мер необходимо провести углубленное исследование всех случаев самоубийств. И на основе анализа причин принимать меры. К сожалению, такая развернутая работа у нас не проводится. Необходима просветительная деятельность — люди должны знать о признаках возможного самоубийства. Нужно пропагандировать человеколюбие, проявлять внимание и уважение к людям, создавать более открытую для общения среду. В школах психологи могли бы проводить групповые занятия с целью укрепления детских коллективов и предотвращения травли отдельных учеников. Телефоны доверия должны быть известны всем и всегда быть на виду.

В РБ сегодня официально существует комплекс мер по профилактике суицидального поведения на 2015-2019 годы. Но, на наш взгляд, для действенной реализации этой задачи необходимо принятие комплексных программ с участием как государства, так и общества. При этом работа должна строиться на щадящих подходах, основанных на полной добровольности и анонимности терапии. Ни в коем случае, например, обращение детей или родителей за помощью не должно становиться основанием для постановки на СОП или другой учет. Но в то же время профилактические действия должны быть универсальными, интенсивными и всеохватывающими.

Серьезно же на ситуацию может повлиять ликвидация глубоких социальных причин самоубийств и радикальная гуманизация всех общественных отношений.