Трансторгбизнес (Марко) 26/03 - 01/04:

Где в Гомеле и области будут работать мобильные датчики контроля скорости

  • 26 марта 2018, 15:11
  • 5860
  • 0



График размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории Гомельской области в период с 26.03.2018 по 01.04.2018.






Гомельские ведомости
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21899)

Метки: Авто (5092), Область (5268)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 27/03 - 27/03:

Самое читаемое