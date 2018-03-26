Где в Гомеле и области будут работать мобильные датчики контроля скорости

2470 Инвалид I группы из Жодино оказался в суде, так как не смог выплатить деньги за одеяла Гродненское общество с ограниченной ответственностью «Велмакс Плюс» продала жодинцу комплект постельных принадлежностей общей стоимостью 1200 рублей....

7622 Посетителей и работников «Евроопта» по улице Хатаевича эвакуировали по тревоге — фото, видео В Гомеле работники МЧС проводили учения по отработке внештатной ситуации в крупном торговом центре.

5032 В Гродно 22-летний парень умер прямо на улице от инфаркта — фото Тело 22-летнего парня нашли утром 26 марта в одном из дворов Гродно.

1629 Лукашенко поручил МЧС проверить все торговые центры страны После жуткой трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибло более 60 человек, президент Беларуси распорядился проверить все подобные объекты в нашей стране....

1560 Вслед за США, Канада и 14 стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов Власти США, Канады и 14 стран ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юл...