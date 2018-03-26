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Резонансная авария возле ТЦ «Карусель» попала на видео

  • 26 марта 2018, 15:05
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Ранее «Сильные новости» писали, что в пятницу на улице Советской столкнулись шесть автомобилей.

В крупном ДТП чудом никто не погиб. Телесный повреждения получил только 18-летний водитель Volkswagen Passat — он госпитализирован.

Авария попала на видео, которым поделился с нами читатель.


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