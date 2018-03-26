Подробности резонансной аварии около ТЦ «Карусель»: столкнулись 6 машин, есть пострадавший

В пятницу примерно в пять часов вечера около торгового центра «Карусель» столкнулись шесть автомобилей.

Как мы сообщали ранее, на Советской Volkswagen Passat на большой скорости выехал на «красный» и врезался в Mazda 3. От столкновения Volkswagen отбросило на полосу встречного движения, где он сбил «ГАЗ» и Nissan Almera Tino, который, в свою очередь, отбросило на Volkswagen Touareg.









В УВД Гомельского облисполкома сообщили о последствиях аварии: 18-летний водитель водитель Volkswagen Passat получил телесные повреждения и госпитализирован в нейрохирургическое отделение.



