«Сбой программы или развод на деньги?» Гомельчане, отказавшиеся от услуг провайдера несколько лет назад, получили уведомления о задолженности

В 20-х числах марта многие гомельчане получили «срочные уведомления о погашении задолженности» от бывшего ОАО «Гарант», ныне УП Велком. Все бы ничего, однако жители нашего города, получившие «письма счастья», уже несколько лет, как отказались от услуг провайдера.

В редакцию «Сильных Новостей» обратилось сразу несколько читателей: у Екатерины, которая расторгла договор в «Гарантом» еще в 2016 году, задолженность составила 4.04 руб, Оксана отказалось от услуг организации пять лет назад — ей накапало долга в 3.11 руб.





В уведомлении сразу же указано, что погасить долг можно через ЕРИП любым удобным способом. Неизвестно, сколько гомельчан получили подобные письма и не задумываясь произвели оплату, но, как выяснилось, «произошла ошибка».

— По звонку на номер 150 девушка-оператор, совсем не владеющая информацией и не понимающая, что от нее хотят, попросила позвонить на следующий день, когда на смене будет старший специалист. Позвонила утром и объяснила, что, согласно статье 197 гражданского кодекса РБ, срок исковой давности по задолженности составляет три года и что договор мною был заключён с ОАО Гарант, а не с УП Велком, юридически разными формами собственности, — рассказывает Оксана Тиборовская, которая отказалась от услуг провайдера еще пять лет назад. — Спустя минуту ожидания передо мной извинились, все списали на сбой программы и сказали, что я никому ничего не должна. Причем данные «открытки» были разосланы многим моим знакомым, которые уже давно не пользовались услугами данного провайдера.





Аналогичная ситуация произошла и с Екатериной. Позвонив по указанному номеру, девушке подтвердили, что договор с ней расторгнут в 2016 году и всему виной «какой-то сбой» и «можно не оплачивать, это ошибка».

Гомельчанки призывают не доверять «срочным уведомлениям» и не спешить с оплатой. Девушки подчеркивают, что дозвониться по указанному номеру не так-то просто: «У меня ушло около 30 минут на их прекрасных автоответчиков». Тем не менее, вопрос решен в пользу девушек, оператор признал ошибку, однако вопрос, «сколько человек оплатит через интернет без звонка, решив, что, возможно, где-то не доплатили», на данный момент так и остается без ответа.