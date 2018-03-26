«Сдали человека в аренду». Прокуратура спасла 61-летнего жителя Гомельской области из рабства

В Витебской области мать с сыном трудоустроили на одно из сельхозпредприятий своего знакомого грузчика. С помощью угроз и рукоприкладства отобрали у него паспорт и банковскую карточку. Почти все деньги, которые мужчина (1957 года рождения) зарабатывал на новой работе, они присваивали себе.

Мать с сыновьями в одном из районов Гомельской области торговали на рынке овощами. Периодически в качестве грузчика им помогал местный житель. Иногда он выражал им недовольство сложным финансовым положением. И они придумали, как ему «помочь» и заодно заработать.

— Владелица бизнеса, найдя в интернете вакансию животновода на сельхозпредприятии одного из районов Витебской области, предложила грузчику туда временно устроиться, — рассказал прокурор отдела по надзору за дознанием и ОРД прокуратуры Витебской области Артём Заикин. — Мужчина был рад такому повороту событий, истинного замысла не знал. Она действительно нашла для него место на сельхозпредприятии. Вместе с сыном отвезла грузчика туда. Но сразу, как только мужчина вышел из конторы, официально устроившись, «благодетели» угрозами и избиением отобрали у него паспорт. А впоследствии так же отобрали и банковскую карточку, на которую бывшему грузчику поступала зарплата животновода. При этом мать с сыном предупредили потерпевшего, что в случае, если он кому-то расскажет обо всём этом или обратится в милицию, его ждут крупные неприятности. И грузчик-животновод молчал.

По словам Артёма Заикина, женщина и сын своему бывшему работнику с его заработка отдавали крохи, чтобы хватало на пропитание. Остальной доход животновода они присваивали себе. Так продолжалось полгода. О том, что у животновода «рабовладельцы» изымают зарплату, руководители сельхозпредприятия не знали.

Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не вмешательство прокуратуры. Во время проверки в деятельности хозяйства по другому поводу прокуратура и выявила эту ситуацию. Впоследствии надзорным ведомством было возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи УК Республики Беларусь предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.