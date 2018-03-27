Рабица, крепеж — продавать или производить?

«Продавать сложнее, чем производить». Спорить об этом можно до бесконечности. Ясно одно: продавец может не быть производителем. Но производитель обязан уметь продавать.

Что продавать проще всего?

Проще всего продавать качество. Правило качества работает и в случае с таким несложным, на первый взгляд, делом как производство рабицы или гвоздей.

Настройка станка, выбор проволоки, фасовка, контроль готового изделия — самые очевидные причины появления на свет хорошей рабицы. Однако как в любом процессе успех определяют нюансы.

Немецкое оборудование, проверенные сотрудники, опыт — то, что позволяет компании «Висма-Строй» не снижать качество продукции на протяжении многих лет. Рабица остается стабильно надежной, мощности постоянно расширяются.

Хорошая цена для рабицы?





Что такое хорошая цена? Тщательное следование техническому регламенту обычно вынуждает производителя рабицы держать жесткий стоимостной коридор. С другой стороны, на рынке Беларуси в изобилии можно встретить образцы, в изготовлении которых вопросы качества являются второстепенными. Завышенные толщина проволоки и размеры ячейки по сравнению с заявляемыми — такова обратная сторона заниженных цен на рулон.

Благодаря большому складу и многолетним партнерским связям с производителями проволоки «Висма-Строй» удается удерживать собственные издержки в узде, давать хорошую цену, не ронять качество и при этом выводить на рынок новый ассортимент.

Рабица в «Висма-строй» представлена всеми популярными типами:

рабица черная

рабица оцинкованная

рабица оцинкованная в полимере

Сетки, крепеж — качество для стройки!

Однако компания не ограничивает свой портфель одной лишь сеткой. Собственное производство компании — это:

гвозди

сварная сетка

пруток металлический

дюбеля для крепления теплоизоляции

скобы строительные





Вообще же, склад крепежа компании насчитывает 2200 позиций. Выбор на любой вкус:

перфорированный крепеж

мебельный крепеж

крепеж для гипсокартона

болты, гайки, шайбы

саморезы

шурупы для террасной и паркетной доски

шпильки резьбовые

заклепки алюминиевые

сварочные электроды

В «Висма-Строй» — за качеством!

Приходите в «Висма-Строй» за качеством! Мы готовы предложить честную цену на весь ассортимент. Не стесняйтесь спрашивать у наших менеджеров про оптовые скидки. Оптовые заказы доставляем в Гомель бесплатно!*

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