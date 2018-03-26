Фотофакт: детскую площадку в 19-ом микрорайоне оборудовали... курилкой

В Гомеле в 19-ом микрорайоне установили новую детскую площадку. Площадка хорошая, детям ближайших домов нравится, но родители в недоумении: зачем площадку обнесли забором и оборудовали курилкой?

— Детскую площадку обнесли забором. Теперь и детки, и взрослые вынуждены тесниться на огражденной территории, как шпроты в банке, хотя по периметру площадки расставлены очень удобные скамейки. Но они же за ограждением! Поэтому мамочкам и прочей родне, сопровождающей малыша, скамейки не доступны, — рассказывает Екатерина Багинская.





Но куда большее недоумение вызывает другое — на детской площадке есть специально отведенное место для курения, прямо около детской качели.

— Как же так! На этой самой площадке разрешено (и даже поощряется) курение! — не скрывает своего возмущения Екатерина. — В общем, идея площадки хорошая, но вот исполнение...