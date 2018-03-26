Фотофакт: детскую площадку в 19-ом микрорайоне оборудовали... курилкой
- 26 марта 2018, 09:42
- 3945
- 2
Коля Лукашенко в Грузии: фото, которые не вошли в официальный отчет
Серьезная авария возле ТЦ «Карусель» — столкнулись несколько машин — фото, видео
Внимание! В Гомельской области зарегистрирован первый случай заболевания корью
Историю о кондукторе гомельского автобуса, спрашивающей у забывших справку школьников таблицу умножения, рассказали гомельчане
«Лицом стал как пришелец»: медики своевременно не диагностировали гайморит, теперь житель Речицы останется инвалидом
Гомельчанин на «Ауди А4» в Добрушском районе блокировал авто ГАИ, чтобы фура с металлом смогла выехать в РФ. Возбуждено уголовное дело
Решил, что это весело и вкусно. В Гомеле 7-летний ребенок «сделал несколько глотков» водки и попал в реанимацию
Самое обсуждаемое
«Лицом стал как пришелец»: медики своевременно не диагностировали гайморит, теперь житель Речицы останется инвалидом
Власти Гомеля ответили на призыв граждан не убивать бездомных собак электрическим током
На Гомельщине военкоматы пошли в психологическую атаку на «уклонистов»
Гомельчанина вызвали на военные сборы, но передумали забирать после заявления, что он — «оппозиционер и может выстрелить не в ту сторону»
Сотни протоколов, уголовные дела и беглецы в розыске: в Речице массово «косят» от армии
Серьезная авария возле ТЦ «Карусель» — столкнулись несколько машин — фото, видео
Во Владимирской области толпа девятиклассников избила мальчишку-инвалида ради забавы — видео