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Фотофакт: детскую площадку в 19-ом микрорайоне оборудовали... курилкой

  • 26 марта 2018, 09:42
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В Гомеле в 19-ом микрорайоне установили новую детскую площадку. Площадка хорошая, детям ближайших домов нравится, но родители в недоумении: зачем площадку обнесли забором и оборудовали курилкой?

— Детскую площадку обнесли забором. Теперь и детки, и взрослые вынуждены тесниться на огражденной территории, как шпроты в банке, хотя по периметру площадки расставлены очень удобные скамейки. Но они же за ограждением! Поэтому мамочкам и прочей родне, сопровождающей малыша, скамейки не доступны, — рассказывает Екатерина Багинская.


Но куда большее недоумение вызывает другое — на детской площадке есть специально отведенное место для курения, прямо около детской качели.

 Как же так! На этой самой площадке разрешено (и даже поощряется) курение! — не скрывает своего возмущения Екатерина. — В общем, идея площадки хорошая, но вот исполнение...



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